影／鹿港翁領普發金迷途累癱街頭 彰化暖警即時援助聯絡家屬平安帶回

▲鹿港翁領普發金迷途累癱街頭，彰化暖警即時援助聯絡家屬平安帶回。（圖／彰化警方提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市一名81歲失智老翁24日騎腳踏車外出欲前往郵局領取普發現金，卻因迷失方向在市區繞行近9小時，體力不支倒在路旁。警方接獲報案後迅速到場協助，並通知家屬將人平安帶回。家屬對警方的即時援助深表感謝，警方也呼籲民眾務必留意失智長者動向，避免憾事發生。

彰化分局莿桐派出所於114年11月24日傍晚5點多許接獲民眾報案，稱彰化市環河街上，有一名騎乘腳踏車的老翁倒坐於路旁，且身體不適需要協助，警員黃翎郡、蕭廷勳立即趕赴現場。

警方到場時，發現81歲的吳姓老翁滿頭大汗、氣喘吁吁，整個人因長時間消耗體力而癱坐在地上，神情相當疲憊，員警立刻上前關切，並耐心詢問其狀況。老翁表示，自己於當日上午9時從鹿港住家欲騎乘腳踏車至附近的郵局領取普發現金1萬元，未料因方向感不佳且受失智症狀的影響，行走路線卻越騎越偏離郵局，竟騎到數公里外的彰化市區，他一路在車流中繞行近 9 小時，體力逐漸透支，最終因過度疲勞而倒在路旁，所幸被熱心民眾即時發現並通報警方。

員警見老翁虛弱無力，立即協助其休息並安撫情緒，確認其身體狀況無大礙後，載返派出所休息，並同步聯繫家屬到場。家屬表示：老翁因患有失智症，且正焦急的在找尋他，當接獲警方通知後，才大大鬆了一口氣，並對警方的迅速處置與細心協助表達深深感謝。

彰化警分局強調，家中若有長者或失智親友，千萬不可讓其獨自外出！且務必配戴聯絡資訊、使用防走失裝置，才能在第一時間掌握行蹤，防止憾事發生。