影／鹿港農地重劃區16條農路破損 縣府斥資3550萬元改善

▲鹿港鎮16條農路因車輛往來頻繁，導致路面龜裂、破損及沉陷，彰化縣長王惠美今天前往三處視察，要求廠商如期如質完成工程，提供鄉親安全通行的道路。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】鹿港鎮鹿鳴、南勢、頂厝農地重劃區等16條農路因車輛往來頻繁，導致路面龜裂、破損及沉陷，影響民眾及農民耕作通行安全，縣府持續投入經費辦理改善作業。彰化縣長王惠美今(9)日上午前往頭崙巷臨50-20號(附近)、南勢巷186-18號(南側)、詔安巷79-50號(附近)等三處視察，要求廠商如期如質完成工程，提供鄉親安全通行的道路。

王惠美表示，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，縣府團隊自民國48年起開始辦理農地重劃，迄今已累計完成59區，總面積達3萬7726公頃。並從108年起至114年底，針對農地重劃區投入近8億元經費，改善總長度約22萬公尺的農路。這次工程規劃改善鹿港鎮鹿鳴、南勢及頂厝等農地重劃區內共16條農路，總經費約3,550萬元，預計於今(115)年1月15日開工，3月30日完工，工程約2個半月，期盼透過提升農路品質，全力保障鄉親通行安全。

▲王惠美表示，這次工程規劃改善鹿港鎮鹿鳴、南勢及頂厝等農地重劃區內共16條農路，總經費約3,550萬元，預計於今(115)年1月15日開工，3月30日完工。（圖／彰化縣政府提供）

地政處表示，本次改善工程內容包括路面刨鋪、路基改良及標誌標線增設等項目，總改善長度約7,653公尺，工期為75天。考量施工期間適逢農曆春節，為維護春節期間交通順暢與用路安全，已責請承攬廠商於春節前避免進行道路開挖作業。如有已開挖路段，務必於春節前完成鋪設並開放通行，讓民眾安心返鄉、平安過年。縣府團隊也將持續投入資源，提升農路通行安全。

▲鹿港鎮鹿鳴、南勢、頂厝農地重劃區等16條農路因車輛往來頻繁，導致路面龜裂、破損及沉陷，影響民眾及農民耕作通行安全。（圖／彰化縣政府提供）