影／鹿港鎮公所發起八仙海釣場潮間帶淨灘行動 共守海洋生態永續
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】氣候變遷與全球暖化下，環境保護工作刻不容緩，鹿港鎮公所為維護海域生態永續發展，今（8）日發起「鹿港鎮114年淨灘活動」，由鎮長許志宏帶領社區及社團志工們，前往彰濱工業區八仙海釣場，同心協力清理海灘上的廢棄物。
位於彰濱工業區西南角的八仙海釣場潮間帶，目前仍設置有蚵架並時有膠筏、海釣船出入，然而受潮流影響，大量海漂廢棄物不僅破壞環境景觀更嚴重影響海洋生態，為此許志宏發起向海洋致敬淨灘活動，號召志工們以實際行動，為環境保護盡一份心力。
▲鹿港鎮公所為維護海域生態永續發展，今日發起「鹿港鎮114年淨灘活動」，由鎮長許志宏帶領社區及社團志工們，前往彰濱工業區八仙海釣場，同心協力清理海灘上的廢棄物。（記者林明佑翻攝）
許志宏指出，隨著時代的快速演變，工業發展下所排放的溫室氣體導致全球氣溫上升、廢水排放對於河川海洋的嚴重汙染、森林的過度砍伐、能源需求的增加、一次性塑料產品的增加等等，都直接對於我們所賴以生存的環境，造成相當程度的危害。
▲鹿港鎮公所為維護海域生態永續發展，今日發起「鹿港鎮114年淨灘活動」，由鎮長許志宏帶領社區及社團志工們，前往彰濱工業區八仙海釣場，同心協力清理海灘上的廢棄物。（記者林明佑翻攝）
許志宏進一步表示，身為地球村一分子的我們，都應該正視環境保護議題，今天所發起的淨灘活動，不僅攸關海岸環境品質及其豐沛的生產力，更與民眾的生活有著密切關係；希望傳遞「淨海」（潔淨海岸）淨灘活動，進而鼓勵鎮民「知海」(知道海洋)、「近海」(親近海洋)及「進海」(進入海洋)，確保海洋的永續發展。
而淨灘活動的精神，不僅是撿拾垃圾，更重要的是倡導「減」垃圾的觀念，用行動愛護海洋、維護海洋，隨手將垃圾攜回並同時做好垃圾分類及資源回收，讓海灘上只留下美好的身影，不要留下任何垃圾，重視海洋生態保育，讓下一代能夠享有同樣的權利。
參加本次淨灘活動的團體非常踴躍，包括永順、頂番、景福、街尾、南勢、廖厝、山寮、山崙、東崎、學子、草中、埔崙、詔安、菜園、萬興、鹿港獅子會、鹿菁獅子會、天后獅子會、秀和基金會、公害防治協會、福興救國團、鹿港同濟會、忠義慈善會等約五百餘人，大家分組領取淨灘工具，充分展現參與熱忱，撿拾海灘上的垃圾並整理分類，為永續環境的目標齊心努力。
