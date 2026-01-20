影／鹿港鎮年終大掃除誓師大會 攜手社區整頓家園

▲鹿港鎮公所今日在鎮長許志宏的號召下，發起「年終大掃除誓師大會」，鼓勵民眾提前捲起衣袖，開始「大拚掃」，幫助清潔隊員分流年前的垃圾處理量能，讓大家一起開心過好年。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆新年即將到來，鄉親們都有年前大掃除的習慣，將家裡環境徹底的打理一番，除舊佈新迎接新年的到來。相對的垃圾清運量也較平日多，因此，鹿港鎮公所今（20）日在鎮長許志宏的號召下，發起「年終大掃除誓師大會」，鼓勵民眾提前捲起衣袖，開始「大拚掃」，幫助清潔隊員分流年前的垃圾處理量能，讓大家一起開心過好年。

許志宏表示，感謝今天到場的新厝社區、頂番社區、洋厝社區、東崎社區、頭崙社區、山崙社區、草港社區、南勢社區、廖厝社區、福崙社區、草中社區、山寮社區、東昇社區、頂厝社區、菜園社區、萬興社區、學子社區、景福社區、街尾社區、埔崙社區、永順社區、詔安社區、椹橋社區等將近300位志工好朋友們共襄盛舉，宣導大家一起動手整理家園，為即將來到的農曆春節換上嶄新的容貌。

▲許志宏表示，感謝今天到場的社區有將近300位志工好朋友們共襄盛舉，宣導大家一起動手整理家園，為即將來到的農曆春節換上嶄新的容貌。 （圖／記者林明佑翻攝）

許志宏進一步呼籲鄉親，垃圾減量從你我的日常生活中做起，惜食不浪費、落實資源回收養成良好習慣；家中若有大型傢俱需要清運，可以聯繫清潔隊安排時間載運；春節暫停收運期間，將垃圾妥善分類並打包，避免蚊蟲孳生，共同打造優質環境，一起健康歡喜迎接馬年的到來。

▲許志宏籲請鄉親民眾們，家中若有大型傢俱需要清運，可以聯繫清潔隊安排時間載運；春節暫停收運期間，將垃圾妥善分類並打包，避免蚊蟲孳生，共同打造優質環境。（圖／記者林明佑翻攝）

鹿港鎮清潔隊長陳雅婷表示，為配合春節前民眾大型傢俱清理需求，鹿港鎮清潔隊將於1月21日至2月3日開放大型傢俱清運登記，受理時間為每日上午8時至12時、下午1時至5時，假日不受理登記。民眾可電洽清潔隊（04-7773274）辦理，或掃描通知單上的 QR 碼線上登記；大樓或公寓住戶則請由管理室統一彙整申請，以利清運作業安排。

陳雅婷指出，清潔隊也同步公布春節垃圾收運時程，除夕夜（2月16日）至大年初三（2月19日）夜間定點將停止收運，路線垃圾收運則至除夕當天為止，大年初一至初三全鎮停止收垃圾。年初四（2月20日）恢復原週一收運路線，年初五（2月21日）收運原週二路線，實際時間以垃圾車響鈴為準。清潔隊提醒民眾提早整理垃圾並留意響鈴通知，詳細春節清運資訊可參閱已發送至各戶的 115年春節期間垃圾清運時間通知單。