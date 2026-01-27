影／鹿港鎮長許志宏號召寒冬送愛 攜手企業團體發放愛心紅包助弱勢

▲鹿港鎮長許志宏號召下發起「寒冬送愛．溫馨關懷」活動，募集紅包關懷鎮內低收入戶，幫助他們度過一個溫馨有愛的新年。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】歲末寒冬之際，社會上仍存在著需要更多溫暖的角落，鹿港鎮公所本著關懷弱勢、照護鄉親的初衷，今（27）日在鎮長許志宏的號召下，將社會上的匯聚善緣，發起「鹿港鎮寒冬送愛．溫馨關懷」活動，為鎮上377戶的低收入戶募集紅包，希望能夠幫助他們度過一個溫馨有愛的新年。

許志宏表示，企業取之於社會、用之於社會，致力公益的精神，堪稱社會的表率，除了以實質上的金錢、物資來幫助低收入戶，讓受贈者備感社會的溫暖之餘，更能夠拋磚引玉，導向正能量善性循環，讓社會能夠更加祥和安定。

▲各界的愛心像冬天的暖陽，暖呼呼的將愛送進需要溫暖的家庭。（圖／記者林明佑翻攝）

各界的愛心像冬天的暖陽，暖呼呼的將愛送進需要溫暖的家庭，許志宏表示，感謝今天共襄盛舉的企業，以及日前發起愛心捐贈活動的八德堂、德樂功德會等團體，出錢出力投入地方弱勢關懷，不僅為祥和社會立下標竿，更是良善人性的最佳寫照。