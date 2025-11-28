影／鹿港長青學苑成果展繽紛亮相 400多名銀髮學員展才藝

▲鹿港鎮長許志宏今日主持在公所四樓禮堂舉辦的「鹿港鎮114年長青學苑研習班成果展」，看到長輩們在一年的努力學習下，所呈現的豐碩成果，不禁鼓掌叫好。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】鹿港鎮長許志宏今（28）日主持在公所四樓禮堂舉辦的「鹿港鎮114年長青學苑研習班成果展」，看到長輩們在一年的努力學習下，所呈現的豐碩成果，不禁鼓掌叫好。

許志宏表示，今年的長青學苑共開設18個研習班，招收400多位學員，大家經過老師一年來的用心指導，都能在自己喜歡的領域裡有所學習成長，充分體現了活到老學到老的精神。每年歲末所舉辦的成果發表，不僅呈現大家努力習藝的成績，活動中看見學員們精彩的表現及自信的笑容，更充份展現出大家對於學習的用心及努力。

▲舞蹈、氣功、歌唱、樂器演奏等動態的表演節目。（記者林明佑翻攝）

今天的活動現場，除了有舞蹈、氣功、歌唱、樂器演奏等動態的表演節目之外，還有書畫、攝影、編織等作品的靜態展示。許志宏進一步指出，長輩們求知若渴的精神，將長青學苑當成自己快樂的學習園地，並從中找到志同道合的朋友，一起讓生活更加繽紛、讓生命更有意義，期許長青學苑所精心規劃的課程，能夠陪伴長輩們活出自信精彩、活出璀璨人生。

▲書畫、攝影、編織等作品的靜態展示。（記者林明佑翻攝）

而115年度的長青學苑研習班也將於12月1日開始受理報名，第一階段歡迎設籍鹿港鎮65歲以上的鄉親參加，符合資格的費用全免，而且名額有限，請有興趣的長輩們不要錯過。

今年還規劃了全新課程「輕鬆學刮痧班」，邀請社區大學吳美茶老師，教導以正確刮痧方式改善血液循環與代謝、舒緩肌肉緊繃與疼痛，以及緩解感冒、中暑症狀等常見症狀，讓大家可以在家就能簡單上手。

在邁入高齡化社會的今天，我們深刻了解持續學習對長者的重要性。學習不僅能活化大腦，延緩退化，更能提升自信與生活品質，是以鹿港鎮公所團隊積極推動鄉親民眾的社會福利，從小孩到長者的照護，有著完備的規劃；而長青學苑的開設是提供銀髮族再學習、再成長與社會參與的良好機制，希望長輩們能夠積極擁抱「快樂學習、忘記年齡」的「樂齡學習」理念，只要願意開始，學習永遠不嫌晚；只要踏出第一步，人生就可以展開全新的風景。