影／鹿港長青學苑研習班開始招生 長輩清晨頂著低溫排隊搶報名

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】長輩們的熱情無法擋！即便清晨的溫度偏涼，仍阻擋不住「活到老、學到老」的動力！「115年度鹿港鎮長青學苑研習班」今（1）日開始招生，將近150名求知若渴的長輩們，湧入老人文康中心二樓，跟隨著公所社會課的工作人員導引，領取號碼牌並有秩序地排隊等候著，希望可以如願報名到心目中的課程。

「115年度鹿港鎮長青學苑研習班」預計開設18個班，由於名額有限，依往例許多熱門課程經常是僧多粥少，經驗豐富的長輩們都有備而來，今天一大早5、6點就來排隊！他們表示參加長青學苑的課程已經十幾年了，從65歲開始年年報到，每週的課程除了可以吸取新知識、豐富人生外，課堂上結識共同愛好的朋友，讓生活更有重心、更有活力！感謝公所對於銀髮族長輩們的照顧，不約而同的表示，只要公所還繼續開課，他們就一定會來報名！

鹿港鎮長許志宏表示，在邁入高齡化社會的今天，我們深刻了解持續學習對長者的重要性。學習不僅能活化大腦，延緩退化，更能提升自信與生活品質，因此公所團隊積極推動鄉親民眾的社會福利，從小孩到長者的照護，有著完備的規劃；而長青學苑的開設是提供銀髮族再學習、再成長與社會參與的良好機制，希望長輩們能夠積極擁抱「快樂學習、忘記年齡」的「樂齡學習」理念，只要願意開始，學習永遠不嫌晚；只要踏出第一步，人生就會展開新的風景。