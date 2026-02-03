影／鹿谷農民診所轉型「竹山秀傳鹿谷院區」七大科別進駐 偏鄉醫療全面升級

▲傳承守護心，鹿谷農民診所轉型「竹山秀傳鹿谷院區」，七大科別進駐，偏鄉醫療全面升級。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣鹿谷鄉原「鹿谷農民診所」在曾孝明醫師深耕守護地方三十多年後，因應鹿谷鄉高齡化與醫療需求持續攀升，正式由竹山秀傳醫院接手經營，並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」。院區於今（3）日舉行揭牌典禮，宣告在地醫療服務全面升級，為偏鄉居民提供更即時、完整且安心的醫療照護。

承襲鹿谷農民診所長年累積的醫病互信基礎，竹山秀傳鹿谷院區自115年1月起，全面導入七大專科門診、復健治療及傷口照護服務。統計顯示，啟用以來已服務超過1,000人次民眾就近就醫，其中逾200人次接受專業傷口照護與外傷換藥。不少鄉親直言，過去得舟車勞頓前往竹山本院，現在就醫距離單趟縮短約13公里、節省超過20分鐘車程，「真的方便很多，也安心很多。」

▲竹山秀傳鹿谷院區揭牌典禮，宣告在地醫療服務全面升級，為偏鄉居民提供更即時、完整且安心的醫療照護。（圖／記者蘇彩娥攝）

竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，鹿谷院區的設立，等同於將醫院急診能量向前延伸。他回顧，早在113年5月起，竹山秀傳即派遣專任醫師支援原農民診所的內科與急診服務，補強第一線急重症處理能力，「在外傷與緊急狀況中，這關鍵的20分鐘，往往就是守住生命安全的關鍵。」

▲竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，目前鹿谷院區已進駐一般科、急診、中醫、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科，並於週六加開小兒科門診，回應地方家長與長輩的實際需求。（圖／記者蘇彩娥攝）

莊碧焜指出，目前鹿谷院區已進駐一般科、急診、中醫、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科，並於週六加開小兒科門診，回應地方家長與長輩的實際需求。未來也將視就診量逐步增加小兒科診次，持續強化醫療量能。「我們最在意的是鹿谷鄉親平日真正會遇到的健康問題，希望在這裡就能獲得完整的醫療守護。」

▲竹山秀傳鹿谷院區揭牌典禮合影。（圖／記者蘇彩娥攝）

南投縣議員陳玉鈴出席揭牌典禮時表示，鹿谷院區的成立「真的是千呼萬喚始出來」，她感謝農民診所多年來在偏鄉承擔醫療責任，也感謝竹山秀傳醫院接下後半段的重任。她指出，鹿谷鄉幅員廣大、65歲以上長者比例已超過三成，偏鄉醫療格外重要，「希望鹿谷院區成立後，能讓長輩不必再奔波看病，真正落實在地老化、在地照顧。」

▲揭牌典禮同步舉辦「健康守護日」，提供骨質密度檢測、癌症篩檢、成人健康檢查等多項免費服務，吸引大批鄉親攜帶健保卡踴躍參與，現場氣氛溫馨熱絡。（圖／記者蘇彩娥攝）

南投縣政府衛生局長陳南松也表示，鹿谷院區的啟用，對當地居民而言是一大醫療福音。他指出，縣府近年持續協調醫療資源下沉，兩年前已引進牙科資源，讓鹿谷鄉親免於長途奔波看牙，如今竹山秀傳承接一樓診區並開設七大科別，「不僅補齊醫療缺口，更讓小朋友與長輩在就醫與急救上得到更大的保障。」

陳南松強調，竹山秀傳醫院深耕地方30年，從竹山延伸至鹿谷、名間與信義，展現社區醫院強大的醫療能量，「在偏鄉醫療、急救與長照服務上，對南投縣提供了非常關鍵的支持。」

此外，鹿谷院區也結合院內復健設備與「廣興育樂學堂」失智照護據點，銜接曾孝民醫師三十多年來守護鄉親的初心，打造醫療、復健與長照整合的在地照護網絡。

揭牌典禮當天同步舉辦「健康守護日」，提供骨質密度檢測、癌症篩檢、成人健康檢查等多項免費服務，吸引大批鄉親攜帶健保卡踴躍參與，現場氣氛溫馨熱絡。

竹山秀傳醫院表示，接手鹿谷院區不只是醫療資源的延伸，更是一份對地方的承諾。未來將持續以專業醫療團隊與溫暖服務，成為鹿谷鄉親最堅實的健康後盾，讓偏鄉也能享有安心、即時且有品質的醫療照護。