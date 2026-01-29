影/黃仁勳抵台赴松山區榕居用餐 張忠謀坐輪椅出席引關注

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（29）日抵達台灣，正式展開為期4天的行程。傍晚時分，黃仁勳先前往台積電創辦人張忠謀位於大直的住所拜會，隨後返回東方文華酒店附近的榕居中餐廳用餐。張忠謀也現身餐廳，坐著輪椅入場，與黃仁勳一同用餐，引發外界關注。

黃仁勳抵台展開4天行程，晚間拜會張忠謀並同赴榕居用餐。（圖／中天新聞）

榕居位於敦化北路林蔭大道上的臺北嘉佩樂酒店一樓，是酒店內主打中菜的餐廳，以粵菜為基礎，融合現代廚藝風格，自開幕以來便以低調雅奢的定位，成為國內外饕客矚目的美食焦點。

張忠謀坐輪椅出席。（圖／中天新聞）

