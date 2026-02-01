影/黃仁勳親簽錢包「下秒抽鈔票寵粉」 網嗨：只有黃爸爸能做

輝達執行長黃仁勳舉辦「兆元宴」，當時不少民眾聚集餐廳外爭睹大人物，黃仁勳的親民互動引發討論。有民眾特別拿出錢包請他簽名，沒想到他直接從錢包抽出1張千元大鈔送給現場小朋友，網友笑稱「只有黃爸爸能做」。

輝達執行長黃仁勳為排隊民眾簽名，有人拿來1個錢包，黃仁勳當場從中抽出1000元紙鈔送給小朋友。（圖／Threads@andy_77777777授權提供）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月31日在愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」餐敘，許多民眾變成粉絲聚集在店外，拿著書籍、水壺或簽名板大排長龍，期待「偶像」來簽名，黃仁勳也親切地一一簽名。

當中有位民眾則是拿錢包加入簽名隊伍，黃仁勳也接過錢包，下秒竟打開錢包查看，隨即抽出1張1000元鈔票，轉贈給身邊的小朋友。一旁民眾拍下整個過程分享到Threads，笑稱「後來有人開始拿錢包，結果黃爸爸仁勳簽名前都會先打開看有多少錢，然後抽一張出來送給現場小朋友，笑死，有的直接被抽1000」。

黃仁勳親自將另1位民眾錢包裡的千元鈔票「送」給旁邊的小朋友。（圖／Threads@andy_77777777授權提供）

影片傳開引發熱議，不少網友笑翻留言，「平常靠NVDA吃穿，讓他抽一千怎麼了嗎」、「一個簽名，一千元 便宜啦」、「捐香油錢的概念」、「黃董：施比受更有福」、「如果發現裡面只有發票不曉得會不會從自己錢包拿一千出來放進去」、「這算不算另類發財金」、「大概只有黃爸爸可以做這種事大家還很高興了」、「黃爸爸現場教學什麼叫做『財富重分配』」。

