影／黃國昌和藍委小心了！ 他警告2026是「大抓人」的一年

蕭旭岑表示黃國昌和藍委要小心，2026是「大抓人」的一年。

國民黨副主席蕭旭岑今天（6日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時警告，民眾黨主席黃國昌卸下立委職務，賴政府磨刀霍霍，恐怕會步上柯文哲後塵，另外罷不掉藍委，恐將使用司法手段，改變國會席次。

蕭旭岑說黃國昌已經簽了辭職書，屆時沒有立委保護傘，如果前後任黨主席都被調查，甚至羈押，民眾黨恐將群龍無首，一旦親民進黨的勢力重新站上權力核心，甚至成為綠白合，在野力量可能被裂解。

蕭旭岑表示，去年就預言2026年是賴政府可能會大抓人的一年，有一些是刑事的，有些是反滲透法的，運用各種理由，黃國昌主席恐怕要非常小心，他預定在2月1號卸下立委職務，如果還有立委身分，這些「鷹犬」或「東廠」會投鼠忌器，如果還在立院會期，要抓立法委員必須經過立法院同意，可是黃國昌已經簽了辭職書，只要卸下立委身分，就沒有保護傘。

蕭旭岑分析民進黨政府的操作手法，透過特定週刊放話，然後檢方接續動作，目前感覺上在鋪陳了，就是未來2月1日，一旦黃國昌不是立委，搜索或是羈押都有可能，所以民眾黨會有2個主席，前後都被調查，甚至於羈押，這是一個非常非常嚴重的事情，連續2個主席遭司法調查中箭落馬，民眾黨的權力核心會真空，會不會變成群龍無首？

蕭旭岑擔心屆時藍白合還有辦法進行嗎？會不會親民進黨的勢力重新站上權力核心，甚至產生「綠白合」，畢竟2月1號之後，就是一批新的民眾黨立委上來，這都是今年很可能發生的一個情況，黃國昌主席如果真的被民進黨用司法手段給羈押起來，會是天搖地動的大事。因為對柯文哲已經如此了，對黃國昌又再度使出一樣的手段，民眾會看不下去。

蕭旭岑指出，雖然民進黨在國會是少數，但賴政府有恃無恐，就是認為有辦法改變立院席次，根據立院黨團同事透露，已經開始在清點了，罷免不掉就把你抓起來，然後重新改變國會席次，這個是賴清德的一個戰法，為什麼在總預算不願意讓步，因為他認為其實可能會重新改變，在野立委會被司法羈押起來，然後藍白合也可能破局，變成綠白合，這就是賴清德堅持不願意退讓的根本原因，他認為今年有辦法翻轉立法院的席次。