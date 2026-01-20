(影)黃國昌帶走機密資料被抓包！尚毅夫上週「神預言」：就是要去偷東西！

[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會19日進行機密專案報告，邀請國防部長顧立雄報告「1.25兆國防特別條例」，民眾黨立委黃國昌竟帶著機密文件離場，所幸第一時間被追回，民進黨立委吳思瑤直言黃國昌屬「現行犯」，但黃國昌辯「時間不到30秒」，反批綠營抹黑。對此，網友挖出資深媒體人尚毅夫早在上週就預言「黃國昌參加機密會議，就是要偷東西」，直呼根本神預言。





民進黨立委沈伯洋還原現場指出，非屬該委員會的黃國昌質詢完，召委王定宇要宣告注意事項、不能洩漏等，黃國昌卻一直往門口走出去，王定宇只好無奈的說，「那黃國昌你邊往門口走，邊聽我講好了」，但還沒講完，黃國昌就走出會議室，把機密資料也帶出去，還好第一時間「被追回」。

廣告 廣告





事後黃國昌聲稱，離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料「不小心」也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒」，反批沈伯洋刻意抹黑，真的是省省吧。





對此，粉專「Mr.柯學先生」挖出資深媒體人尚毅夫上週在《狠狠抖內幕》政論節目中發言，指黃國昌說要自己提版本，「你就不要去聽19日的秘密會議了，你不聽寫得出來我佩服你，你就是要去偷東西嘛！不然我問你啦，你寫完大家問你要買什麼？買幾套？沒有軍事專業講得出來嗎？」





尚毅夫「神預言」片段被翻出，網友紛紛留言直呼「先知」、「知國蔥者，尚公也」、「果然立法院活化石」、「黃國昌老是被看破手腳！」、「尚公請收下我的膝蓋」，批評「貴黨不是偷資料就是偷水果！」、「過來就會說國防部抄他的。真是不要臉」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

現行犯！黃國昌外帶機密文件被追回 吳思瑤：應關注「無心」還是「故意」

學測只關心「市立」高中806名考生 林志潔批高虹安市府：其他高中學生不必管？