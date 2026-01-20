(影)黃國昌批質詢「剛熱身就結束」沈伯洋打臉：5分鐘問不到重點是能力問題

[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會19日進行機密專案報告，邀請國防部長顧立雄報告「1.25兆國防特別條例」，民眾黨立委黃國昌竟帶著機密文件離場，所幸第一時間被追回，事後黃國昌辯「時間不到30秒」、批綠營抹黑，還稱「只能問5分鐘，才開始熱身就結束了」。對此，民進黨立委沈伯洋以「非本委」慣例打臉黃國昌，直言「5分鐘問不到重點，是個人能力問題」。





黃國昌聲稱，自己準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，才剛開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水，他離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料「不小心」也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒」，沒想到民進黨立委沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。

廣告 廣告





對此，沈伯洋引述立法院慣例說明，非本委通常詢問時間就是5分鐘，甚至有遇過4分鐘的，所以，「5分鐘沒辦法問問題，我覺得這是有點奇怪，你只要不是那個委員會的，大概就是問5分鐘，他（黃國昌）說他5分鐘只能暖身，沒有辦法問問題，我覺得可能是個人能力的問題」。





沈伯洋提及，之前僑委會質詢時，黃國昌也有來國防外交委員會，「我聽了以後，覺得真的是悲劇，就是5分鐘只問一個問題，通常來講，我們6分鐘到8分鐘，可以問4到5個問題，但他們卻可以5分鐘都從頭到尾只問同一個問題，還問不到重點」。





沈伯洋直言，全民沒有義務，要配合一個問問題問不到重點的人，「如果你今天針對國防相關條例有疑問，已經做了那麼多的功課，坐飛機的時候看了那麼多資料，那應該一針見血就可以把問題問出來才對，怎麼會5分鐘沒有辦法質詢，請問其他委員會都是在做什麼？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國民黨罷免造假案 黨工認罪求和解！王定宇諷：新版34比0！網喊絕不和解告到底！

(影)黃國昌帶走機密資料被抓包！尚毅夫上週「神預言」：就是要去偷東西！