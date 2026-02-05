(影)黃國昌批「AIT介入台灣內政太深」王定宇轟：接旨附和中共！了尾仔！

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌3日接受媒體專訪時批評，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）「介入台灣內政太深」。民進黨立委王定宇直言，中共官媒《環球網》下指導棋，稱AIT在台灣的工作引起台灣內部不滿，藍白竟立刻接旨附和中共論調，攻擊包括谷立言等台灣重要的老朋友，痛批根本是「了尾仔」！





黃國昌3日接受「聯合報」專訪時表示，谷立言的態度跟華府落差很大，還批谷立言「介入台灣的內政太深了」，配合行政院長卓榮泰一起演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

對此，王定宇提及，美國重量級政治人物包括參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）、蘇利文（Dan Sullivan）、蓋耶哥（Ruben Gallego）等都直接點名台灣在野黨，大砍國防預算，向中共卑躬屈膝，等於是在玩火。





結果，王定宇指出，前兩天中共官媒包括環球時報才公開下指導棋，說AIT在台灣的工作引起台灣內部不滿，在野黨立刻接旨跟進攻擊，在美國跨黨派參議員關切藍白不顧台灣安全杯葛國防預算之後，國民黨反嗆說參議員不懂台灣的運作？而黃國昌接受媒體專訪時，也質疑谷立言涉台事務太深？





王定宇痛批，藍白無視中國威脅，不讓國防特別預算條例付委審查，拿「程序」當藉口、無理杯葛國防預算，不但不譴責中國對台威脅，還迎合附和中共論調，，根本是「了尾仔」（台語，敗家子之意）！

