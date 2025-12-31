（影）黃國昌秀出個人寫真集 網酸：民眾黨主席都專出自戀型人格嗎

民眾黨主席黃國昌秀出個人寫真照。 圖：翻攝黃國昌YT

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌宣布角逐2026新北市長後動作頻頻，近期不僅邀請創黨主席柯文哲站台助勢，還在直播中開箱位於新北的競選總部。面對明年2月1日正式卸下立委職務，他透露，接下來將轉型成全職YouTuber，同時兼任黨主席，全面投入選戰。黃國昌還自曝，今（31）日推出個人寫真集，並笑稱成品「不輸新北消防猛男」，話題瞬間掀起網友熱議。

黃國昌29日晚間在YT直播，開箱位於新北市仍是毛胚屋的競選總部，他規劃要打造成民眾黨的「新北戰情室」，並將樓上設為直播專區。黃國昌也在直播中展示QR Code，向支持者募集人力與物資。由於民眾黨立委2年條款將屆，他透露，將在明年2月卸任立委身分後，轉職成全職YouTuber兼任黨主席。

他更進一步透露，今日會推出生平第一本寫真集，甚至自誇實力「應該不會輸給新北消防局（猛男）」。他還說，如果大家看了覺得不錯，還能印成月曆。黃國昌還笑稱，這是他使出殺手鐧，要和柯文哲的「土城十講」流量拚勝負。

消息曝光後，引發網友熱議，有支持者力挺表示：「不管別人怎麼酸言酸語，老師在我心裡就是新北最好的選擇」、「希望國昌老師能夠順利出線加油，新北終於有一個像樣的政治人物可以投了」，不過也有網友開酸：「民眾黨主席都專出自戀型人格嗎」、「可以只照身體，因為臉真的不好看，要不換別人的臉」、「小草真可悲，捐錢給人拍寫真」。

