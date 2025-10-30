影／黃國昌自曝列陸黑名單 不排斥見習近平「請他吃雞排」
國民黨主席當選人鄭麗文日前稱「若有助兩岸和平願見大陸國家主席習近平」，對此，民眾黨主席黃國昌今（30日）接受中廣新聞網《千秋萬事》主持人王淺秋專訪表示，民眾黨的兩岸立場是「台灣自主、兩岸和平」，但也認為應在保有自主與尊嚴下交流對話，比較尷尬的是自己仍在大陸黑名單上，若未來解除「當然不排斥見面，賴清德都能邀習近平喝珍奶，我為何不能請他吃雞排」？
黃國昌表示，民眾黨的兩岸路線延續柯文哲主席「台灣自主、兩岸和平」的主軸，台灣自主意涵很清楚，對自由民主生活方式、台灣法治跟人權，希望能夠確保，雖然現在民主法治制度被民進黨搞得亂七八糟，但大家要共同捍衛，不希望被中共併吞，怎麼樣有智慧保有台灣自主性，又能夠避免兩岸擦槍走火，這要靠領導人的智慧。他批評，如果領導人只會講狠話，給自己人聽爽的，這對促進台灣利益沒有任何幫助，兩岸需要善意溝通、對話，因為雙方不同的政治制度、不同的生活方式，要正視的是在大陸還是有很多台商，經貿交易非常緊密，民進黨不對談、不溝通的話，就廢了陸委會，陸委會存在的目的不該只是出來開記者會，讓梁文傑出來放狠話、講幹話。他強調，從民眾黨角度，只要有對話、善意溝通的機會，從來都不排斥。
王淺秋追問黃國昌「是否願意見習近平」？黃說，雖然有些重要前提，包括保護對等尊嚴，要很謹慎地去鋪排，但基本態度是開大門、走大路，不要說自己把門關起來，對他個人來講，比較尷尬，因為他還在大陸黑名單上面。王淺秋再問，假設把黃國昌的黑名單取消，會像館長一樣到大陸訪問、甚至跟習近平見面？黃國昌直言「當然不排斥，賴清德都可以說想邀習近平喝珍珠奶茶，為什麼我不能請習近平吃雞排」？
