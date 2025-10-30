影／黃子韜婚禮地點極保密 劉宇寧赴宴竟迷路！不當伴郎真相曝





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

中國歌手兼演員劉宇寧16日低調現身好友黃子韜婚禮，20日直播時，他談到當日赴宴時，在園區迷路，請助理下車問路，卻被告知婚禮地點保密，他想著只好動用自己明星的身份，當劉宇寧下車詢問後，前臺立馬認出他幫他指路，讓他心裡美滋滋的，直言自己國民度是上升了。另外有網友詢問他是否是黃子韜婚禮上的伴郎，他笑著說：「我當不了伴郎。」 劉宇寧曾於2012年結婚，離婚後無子女，按照中國傳統婚俗習慣，伴郎通常需由未婚人士擔任，民間普遍認為離異者擔任伴郎可能影響新人的「福氣」。

劉宇寧在直播提到參加黃子韜婚禮當天的插曲。（圖／微博：摩登兄弟劉宇寧）

