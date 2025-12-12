影/黃安駕愛車介紹陸牌導航 網揪「開車用手機」可罰3000元

63歲男星黃安近年長期定居中國大陸，最近他回到台灣，在社群平台分享自駕32年愛車「虎頭奔」的生活片段，然而他的1項舉動也引發網友質疑，按規定可處3000元罰鍰。

63歲黃安回台「省親」，他在駕車途中自拍影片的行為恐已觸犯《道路交通管理處罰條例》。（圖／翻攝自微博@黃安）

據悉，黃安日前搭機返回台灣，11日在微博、抖音等社群平台分享生活日常，在他的自拍影片中可見，他戴著墨鏡、身穿黃色上衣，不忘宣傳大陸品牌的導航系統，驅車前往修車廠保養他的老賓士車，還笑稱聽著自己的聲音導航像是「人格分裂」。

黃安一路上都在向鏡頭介紹返台日常，絲毫未注意自己的行為可能為其他用路人帶來交通危險。（圖／翻攝自微博@黃安）

不過有眼尖網友發現，黃安開車途中拿著手機展示導航系統，和後座親友有說有笑，然而他這行為已經違反《道路交通管理處罰條例》第31-1條，可處3000元新台幣罰鍰。

