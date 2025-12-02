影/黃循財想當中日「和事佬」反被炎上？雷倩：恐面臨災難後果

中日關係近期陷入緊張，新加坡總理黃循財籲放下歷史、向前發展，言論引發爭議，前立委雷倩認為，新加坡必須「充分尊重歷史」，她強調，新加坡仍有深刻日軍侵略記憶，若在敏感時刻發表不當評論，恐捲入「本不該介入的局勢」。

前立委雷倩。（圖／翻攝《國際直球對決》）

雷倩在中天節目《國際直球對決》表示，新加坡60歲以上的民眾，至今仍記得日軍佔領初期的大規模屠殺事件，「英軍指揮官當時直接投降，被關入特殊的營區；而大量華人則被帶到樟宜附近進行所謂的『篩選』，多數人沒有回來，就是在那裡遭到處決。」

廣告 廣告

雷倩說，新加坡主要觀光景點「聖淘沙」設有抗日紀念館，「李光耀那一代是希望新加坡人不要忘記這段歷史」。她進一步指出，新加坡與中國大陸、日本、美國都維持密切關係，但正因如此，更需要避免在敏感議題做出不妥評論，「我很遺憾黃循財會選擇在這個時候，做這麼不合適的發言。」

雷倩指出，美國在西太平洋佈局中，新加坡一直是關鍵點，若新加坡因此捲入敏感外交對立，恐面臨超出預期的後果，她甚至直言黃循財可能「引火上身」，「真正的和解必須建立在承認責任之上。」

延伸閱讀

MLB/前老虎首輪新秀前進亞洲 加盟韓職三星獅

MLB/村上宗隆挑戰大聯盟 松井秀喜：改變要找出界線

日職/軟銀王牌恐離隊 傳有原航平給5球團黃金議約期