影》黃捷高喊「本周我挺藍」 高雄街頭大跳應援舞！

韓國超人氣女團TWICE將於11月22、23日前往高雄世運主場館開唱，整座城市掀起「藍色應援」熱潮，立委黃捷特別在流行音樂中心前大跳「THIS IS FOR」，並強調「本周我挺藍！TWICE藍！」。（摘自黃捷臉書／洪浩軒高雄傳真）

韓國超人氣女團TWICE將於11月22、23日前往高雄世運主場館開唱，整座城市掀起「藍色應援」熱潮。為了迎接台灣成員子瑜「回家」，立委黃捷特別在流行音樂中心前大跳「THIS IS FOR」，影片發上網路社群後引發眾多討論，她也留言強調「本周我挺藍！TWICE藍！」

黃捷19日晚間在網路社群發文表示，「為了迎接子瑜回家，我特別找阿咪老師教我跳這次世巡主打歌〈THIS IS FOR〉，還特別買了藍色上衣，雖然動作不是很跟得上，但還是努力為TWICE強力應援」。發文中也貼上她在點燈應援地標流行音樂中心前跳舞的影片，引發眾人關注。

許多網友直呼「看起來舞蹈底子很好」、「可以要簽名嗎？」、「妳到底有什麼不會的？」、「跳的真棒」。此外，也有人開玩笑表示，「這應該是黃捷唯一的藍色上衣」，此留言也意外釣出黃捷回應「對，特別買的，本周我挺藍！TWICE藍！」

