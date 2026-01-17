影／黃柏瑜登記參選彰化市長 延續彰化未完的故事

▲登記參選彰化市長的黃柏瑜議員表示，「彰化並不是沒有故事，只是還沒有被好好說出來」，他願意承擔責任，將這座城市的未完故事延續下去。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣黨部受理2026年地方公職人員選舉黨內登記作業截止，依縣黨部統計，本次完成登記者包括二林鎮吳聰明、永靖鄉魏碩衛、秀水鄉葉國雄、芬園鄉郭哲榮、花壇鄉許澤鈿與葉繼元、鹿港鎮楊妙月、溪州鄉巫宛萍、彰化市黃柏瑜，以及福興鄉陳巧芬與黃厚綿等人。其中，登記參選彰化市長的黃柏瑜議員表示，「彰化並不是沒有故事，只是還沒有被好好說出來」，他願意承擔責任，將這座城市的未完故事延續下去。

廣告 廣告

黃柏瑜表示，感謝黨內與地方支持力量，包括彰化縣長候選人陳素月、立委黃秀芳及縣黨部主委楊富鈞的肯定與支持，認為在當前局勢下，黨內選擇由他承擔重任，是對他最大的信任。

▲彰化市長參選人黃柏瑜感謝林世賢市長得以延續本土價值，將宜居城市、交通與停車等基礎建設逐步落實。（圖／記者林明佑攝）

黃柏瑜指出，自己身為一名一歲大的孩子父親，選擇在彰化扎根，就代表未來也將與孩子一同在這座城市成長，因此更希望為下一代打造一個安全、友善、宜居的生活環境。他認為，正因為對城市有深厚情感，也具備承擔責任的能力，才會決定投入市長選舉，為彰化的未來努力。

談及市政傳承，黃柏瑜特別感謝前市長邱建富與現任市長林世賢的努力。他表示，邱建富前市長為彰化市奠定長達8年的本土執政基礎，也因此讓林世賢市長得以延續本土價值，將宜居城市、交通與停車等基礎建設逐步落實。他期許自己能在兩位前輩累積的成果上持續擴展，讓彰化16年來的本土執政成果更加具體、更加耀眼。

在施政願景方面，黃柏瑜強調，面對全球化、都市化與高齡化趨勢，彰化必須重新調整城市發展步調，尤其交通動線需優先改善。他以近期大型活動吸引大量人潮為例，指出彰化有能力吸引外地遊客，卻仍欠缺留住人流的條件，未來將透過人行空間改善與道路系統重整，打造更具流動性與安全性的交通環境，讓市民、孩童與長者都能安心行走於城市之中。

此外，黃柏瑜指出，彰化自1723年建縣以來已有300年歷史，卻長期缺乏完整的城市敘事，導致市民對家鄉的光榮感不足。他以彰化孔廟為例，指出其為台灣本島最古老的孔廟，卻鮮少被廣泛認識，這些深具文化價值的歷史資產，正是彰化最珍貴的底蘊。

黃柏瑜表示，歷史不只是建築本身，而是一條貫穿城市人文與世代記憶的軸線，他希望將過去300年的故事延續，並以新的視角，描繪彰化未來300年的樣貌。他強調，「我一定做得到，給彰化的未來一個機會」，並呼籲市民共同逐夢，要帶領彰化邁向世界級翻轉。