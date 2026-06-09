影／黃沐妍剖腹5分鐘產子 秒跟醫生說：想生第二胎！
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤
女星黃沐妍（小豬）今年5月順利誕下兒子（錢錢），她8日在社群分享自己剖腹產的經驗，並透露自己剖腹產僅花了5分鐘，舒服到她當下立馬跟醫生說「我想生第二胎可以嗎」。
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43歲王嫚萱懷雙胞胎現身「公開寶寶是女生」！苦嘆身體2部位變了
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郭鑫被爆熱戀徐至琦 坦言主動追求
電影《腎上腺母侵》9日舉行首映會，演員田麗、李㼈、南果步、郭鑫、劉黛瑩、班鐵翔、夏光莉、陳蘊予、何采蓁均出席，近期傳出郭鑫與徐至琦爆熱戀，郭鑫表示兩人認識已久，女方也確實是他的女神：「我想說，主動追求這類的事應該是由男生來承擔，寫我就好。至於私生活部分，我以後不會再回應，也沒有必要向大眾更新。」
大樂透開獎了！6/9中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 100組100萬元剩63組 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115060期的中獎號碼為39、18、13、46、40、25，特別號31。派彩結果，頭獎槓龜；貳獎3注中獎，各得獎金新台幣88萬8869元。百萬元的中獎號碼請至台彩官網查詢，本期計63組促銷獎項無人中獎，於下期加開。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭 過期茶葉也能派上用場
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鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
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新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
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