影／黃秀芳感謝醫護人員 共創彰化蛻變動力

▲爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，上午出席彰基129周年院慶運動會，目睹上千名醫護人員，黃秀芳直呼感動，也特別向醫護人員致謝。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，上午出席彰基129周年院慶運動會，目睹上千名醫護人員，黃秀芳直呼感動，也特別向醫護人員致謝。黃秀芳強調自己近10年來都在立法院社福及衛環委員會，熟悉社福、醫療相關政策，也會把這股視野，為「超高齡」彰化縣擘劃蛻變的競爭力！

黃秀芳說，她相信讚美會帶來力量，她碰到醫護人員常常說的一句話，就是「謝謝妳們、有您們真好」，也希望大家不吝多給醫護人員讚美。

廣告 廣告

▲彰基129周年院慶運動會合影，有意角逐彰化縣長的擬參選人幾乎到場，唯獨只缺一人。（記者林明佑翻攝）

黃秀芳說，彰化已是超高齡大縣，有25萬銀髮族，醫護人員、醫院、診所的角色，未來將更吃重，有這麼多的醫護人員一起守護大家的健康，是共創彰化蛻變動力不可缺少的力量。

黃秀芳憂心指出，七年來彰化縣流失近七萬人口，未來不只浮現醫療、社福、長照問題，少子化、銀髮力運用、銀髮經濟發展、青年回流、居住正義、產業轉型、三明治世代壓力都是現在進行式的問題，她會秉持中央問政的視野，和鄉親團結共創，為中小企業找活路，留住彰化的青年，創造彰化的競爭力！