影／黃秀芳競選主視覺搶眼 打造蛻變的彰化

▲彰化縣長擬參選人黃秀芳表示，競選主視覺呈現團結共創彰化的力量。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，今天公布文宣主視覺設計理念，視覺融入彰化的「化」字，也有彰化英文首字母「C」的意涵，圖形宛如動態彩帶，發想來自彰化縣縣徽，象徵所有人團結舞動彰化的力量，隱含黃秀芳「地方共感、群體節奏、向心合一」的治理哲學。

黃秀芳說，這次看板在各地露出後，引起熱議，有鄉親說很清新，有的鄉親說和以往選戰看板很不同，但很多人都在問，是否有特別意涵？

廣告 廣告

▲立委陳秀寳(左)全力相挺黃秀芳(右)，強調主視覺設計隱含彰化的蛻變。（記者林明佑翻攝）

黃秀芳今天揭密指出，彰化其實有許多世界級隱形冠軍產業，具有國際水準、現代能量與全球競爭力，讓彰化不只是傳統印象的農工縣，團結縣內各種力量，呈現人與人連結「集體成就」的張力與韌性，這不是喊口號，而是一股集合縣民共同舞動的力量，因此才有「彰化世界級，世界級彰化」的設計理念。

黃秀芳說，彰化發展早，具有深度文化底蘊，更有無比溫暖的人情味，所以視覺設計也呈現「團結像繩索」的概念， 透過動態彩帶，集合不同色調象徵產業融合、族群融合、議題融合、派系融合、政黨融合，全縣團結共創更亮眼的彰化。

黃秀芳認為，彰化有很多的人才、好的產業，但同時面臨人口老化與流失、產業轉型、青年就業、住宅正義等問題，當縣長是為了服務縣民、解決問題，她希望透過主視覺，讓外界知道她有信心與能力，規劃彰化的藍圖與願景。

擔任黃秀芳縣長初選競辦總幹事的立委陳秀寳說，這個主視覺設計，很符合彰化目前要蛻變的精神，它有各種元素的融合，代表彰化是多元發展，期盼「秀芳有藍圖、彰化有願景」，呼籲民眾若接到民調電話，能夠唯一支持黃秀芳。