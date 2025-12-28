影／黃鐙輝走進花蓮富里稻浪間 從稻草藝術看見慢生活的力量

▲黃鐙輝（左）在平安夜這天與富里鄉農會總幹事張素華（右）一起出席富里鄉農會第七屆稻草藝術季。（富里鄉農會 提供）

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】在緊湊的主持與戲劇工作之餘，金鐘實力派藝人黃鐙輝24日特地走訪花蓮富里，親自出席富里鄉農會第七屆稻草藝術季《富里喵樂園》記者會，為農村創生站台打氣，也正式宣告稻草藝術季開展。活動展期長達一年，黃鐙輝誠摯邀請民眾走進富里，感受土地、藝術與生活交織的獨特魅力。

這趟深入農村的行程，也再次觸動黃鐙輝對生活節奏的思考。他坦言，自己其實早已動過「住進富里、遠離城市」的念頭，但那意味著必須學會斷捨離，放下對成就的追逐與城市科技的高度便利，「那是一種讓人生越活越簡單、越活越純粹的狀態。」他形容，當生活簡化到極致，才能專注當下，活得自在而自由。

廣告 廣告

▲黃鐙輝（左）在平安夜這天與富里鄉農會總幹事張素華（右）一起在第七屆稻草藝術季，敖幼祥漫畫家作品前合影。（富里鄉農會 提供）

這份感受，源自他今年5月三天兩夜深入富里的稻草藝術紀錄片拍攝經驗。黃鐙輝全程參與拍攝，卻刻意讓出主角位置，以傾聽與陪伴的姿態，走進在地創作者的生活，讓土地上的人們成為故事真正的主角。

▲富里鄉農會總幹事張素華（右）向黃鐙輝（左）分享她九年如一日投入農村產業再造的歷程。（富里鄉農會 提供）

拍攝首站，他拜訪從台北移居富里的前科技新貴阿傑，選擇以天地為家、順應自然的方式生活，讓黃鐙輝想起童年在鄉下「想吃就種、想住就蓋」的純粹時光，忍不住直呼：「光這個故事，就能拍一集節目了。」隨後走進木雕藝術家阿噹老師的工作室，黃鐙輝親自體驗木雕創作，意外敲到手的小插曲笑聲不斷，也更襯托出藝術家長年累積的專業與溫度。

行程中，他也走進豐南村，與阿美族音樂創作者莫言老師在稻田間合唱。沒有舞台、沒有音響，歌聲在天地間自然流動。黃鐙輝笑說，那一刻讓他想起年輕時最單純的音樂夢，「只要能唱歌，不管在哪裡，我都會很快樂。」接著，他拜訪羅山村稻草藝術家潘有仁，感受對方多年來以原木、竹材與稻草創作，把生活過成藝術的節奏，「那是一種與土地同步呼吸的創作狀態。」

除了藝術拍攝，黃鐙輝也完整走進富里的日常生活。他與長輩圍坐聊天，被親切地當成回家的孩子般照顧，還喝下人生第一次的「阿姨特調」維士比加牛奶；在東里村與穿著平埔族服的婦女合影，在富南村品嚐銀髮族媽媽們親手製作的客家湯圓，走進阿美族藝術學校，與孩子們唱歌跳舞，即使孩子們未必認識他，仍被他的真誠與童心感染。

紀錄片拍攝期間，黃鐙輝也與富里鄉農會總幹事張素華對談，深入了解她九年如一日投入農村產業再造，成功打造「富麗米」品牌的歷程。張素華分享，農業不只是生產，更是文化與生活的延伸。黃鐙輝聽後頻頻點頭，笑稱這正是「複利效應」，一句玩笑卻點出農村長期耕耘的價值。

黃鐙輝也分享，坎城的鬆與花蓮的悠閒其實異曲同工，都是提醒人不只是為了工作而活。透過稻草藝術紀錄片與藝術季活動，一群在土地上默默耕耘的人，得以被更完整地看見，也讓富里的創作能量在稻浪間閃閃發亮。