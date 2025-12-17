(影)黑夜變白天！「巨型火流星」劃過南橫埡口 青綠光球照亮雲海

[Newtalk新聞] 台東東海岸的海面上，有時會出現生火流星照亮海面奇景，但昨(16)晚南橫公路埡口即時影像也捕捉到火流星劃過星空的畫面，這顆火流星照亮了進入大氣層後，瞬間出現極強的亮度，轉變為一顆耀眼的青綠色光球，照亮南橫雲海和山景。





昨天7點47分左右，台東縣政府「南橫公路埡口大關山隧道前」的即時影像，捕捉到「超大火流星」劃過星空的畫面，畫面中的東南方向夜空閃現。最初它僅是一道細長的白色光線，但在進入大氣層後，瞬間爆發出極強的亮度，轉變為一顆耀眼的青綠色光球，照亮下方的雲海和山景。

事實上，台東東海岸的太平洋海面上，偶爾也會發生火流星照亮海面的情況，但南橫的火流星比較少見，呈現方式也和東海岸不太一樣，由於該監視器位於南橫公路最高點、海拔約2722公尺的埡口大關山隧道附近，屬於高海拔且光害極少的地方，白天看的到南橫壯麗的日出雲海，夜晚也可以捕捉到璀璨星空，因此南橫流星是照亮山景雲海，東海岸的照亮海面。

