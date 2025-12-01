(影) 黑海再爆攻擊潮！烏連襲俄「影子艦隊」油輪 「這港口」緊急清空

[Newtalk新聞] 俄羅斯在黑海依賴的「影子油輪艦隊」近來遭受連環重擊。至少兩艘受制裁的俄羅斯油輪在土耳其近海遭到海上無人艇（USV）攻擊，而俄國重要能源出口樞紐諾沃羅斯斯克（Novorossiysk）也傳出油裝載碼頭遭無人艇摧毀，造成原油出口作業中斷。外界認為，這將進一步壓縮俄羅斯本已大幅下滑的能源收入。最新的衛星照片顯示，俄羅斯已緊急將該港口清空，避免艦隊再受到重創。





Ｘ帳號 NOELREPORTS 表示，俄羅斯兩艘「影子船隊」油輪 Kairos 與 Virat 在黑海遭襲。其中 Kairos 疑似在返航諾沃羅斯斯克途中觸發海上水雷，而 Virat 則在遭到無人艇攻擊後起火。兩艘油輪均受制裁，與俄國受限的原油貿易鏈條直接相關。

帳號 MAKS 25 補充指出，燃燒中的 Kairos 在土耳其外海已幾乎「無法再運作」，顯示損害相當嚴重。





Kairos 在襲擊中受到重創，可能就此報廢。 圖：翻攝自 Maks25





另一名常追蹤黑海戰況的帳號 Special Kherson Cat 則發布多段影片，指稱諾沃羅斯斯克港的油料裝載碼頭清晨約 4 時遭海上無人艇攻擊。從俄羅斯媒體披露資訊看，雖未發生漏油，但碼頭「已無法運作」，直接衝擊該地的原油出口能力。





此外，該帳號也指出，由烏克蘭安全局（SSU）操作的「Sea Baby」海上無人艇對兩艘受制裁油輪 Kairos 與 Virat 實施打擊，當時兩艘油輪皆處於空艙狀態，正要前往諾沃羅斯斯克載貨。





在能源收入方面，Ｘ帳號 Maria Drutska 援引資料指出，俄國石油巨頭 Rosneft 2025 年第 3 季（9 月）利潤較 2024 年第 1 季暴跌 92 %，較 2024 年第 3 季也減少 80 %。她表示，這還不包含美國的額外制裁，預估第 4 季損失「將更加慘烈」。

