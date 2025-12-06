影》黑熊現蹤南投眉溪、翠巒部落 距露營區僅350公尺
仁愛鄉南豐村眉溪部落紀先生4日通報，指2日晚間巡視水管路時發現對岸山壁、海拔約1025公尺處有台灣黑熊，黑熊隨即往邊坡跑離；仁愛鄉翠華村翠巒部落林先生5日也通報，他3日於北港溪上游茶園工作，目擊1隻台灣黑熊於茶園上方山壁活動，林保署南投分署獲報已啟動監測及預防工作。
紀先生提供的影片指出，2日晚間於眉溪部落海拔約1025公尺左右巡視水管路，巡視工人發現遠方有一對發亮的眼睛，用頭燈進一步確定是一隻台灣黑熊，立即持手機錄影，驚呼「哇！台灣黑熊」，旁人附和「真的有熊，很大隻耶」，該隻黑熊疑似遭驚擾往邊坡跑離。
林保署南投分署獲報，發現眉溪部落黑熊出沒位置附近為茶園，距350公尺處有露營區，已聯繫露營區老闆加強宣導，請遊客將煮完的食物廚餘收妥，並將營區內的蜂箱移除；除加強巡查，在附近架設紅外線自動照相機監測，並提醒居民減少夜間外出，妥善保存食物及廚餘，以免吸引黑熊到來。
另外，翠華村翠巒社區理事長林國強通報，3日於北港溪上游對岸山壁處目擊一隻台灣黑熊活動，經了解，該地點海拔1731公尺，附近茶園居多，台中分署梨山工作站、南投分署埔里工作站除規畫監測作業，也已聯繫翠華村村民熊鈴、防熊噴霧等物品及宣導摺頁，提醒村民防範黑熊事宜。
南投分署表示，11月9日至南豐村馬列霸部落進行黑熊巡視監測給付宣導，當時居民曾反應9月中旬在南豐村一帶目擊台灣黑熊，立即於現場架設紅外線自動照相機監測，未料在監測相機還未拍到黑熊，近日獲報在眉溪部落、翠巒部落發現台灣黑熊，已展開監測及預防工作。
南投分署呼籲，若民眾在山區遇見黑熊，應保持冷靜，避免靠近或追逐拍照，切勿隨意棄置食物；登山應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，若目擊黑熊、或黑熊入侵、遭誤捕受困等情事，請立即撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報。
