影／黑熊連9次闖阿里山工寮菜園 嘉義分署攜手部落防侵擾

林業保育署嘉義分署115年元旦至1月26日止接獲9件臺灣黑熊侵擾通報。（圖：嘉義分署提供）

嘉義縣阿里山鄉近日傳出臺灣黑熊接連多次入侵工寮或菜園情事。根據林保署嘉義分署統計，黑熊入侵部落次數已經多達9次，地點集中在達邦、里佳與樂野地區。提醒居民注意可能風險。（龐清廉報導）

林保署嘉義分署指出，從今年元旦至1月26日止，已接獲9起黑熊入侵工寮或菜園的通報，地點集中在阿里山鄉達邦、里佳與樂野等部落。嘉義分署第一時間均派員到現場勘查，並提供防熊噴霧、熊鈴、驅猴砲等防護物資，部分工寮也加裝高瓦數感應燈，並請部落居民收妥食物，協助降低黑熊靠近的風險。

臺灣黑熊入侵里佳地區廢棄工寮破壞冰箱，現場留有黑熊腳印約15公分，專家判定為成熊（圖：嘉義分署提供）

嘉義分署表示，透過紅外線相機監測與排遺比對，專家研判近期出沒的黑熊，應為同一隻。這頭黑熊左眼後方有明顯白斑，曾多次進入工寮啃食蜂箱。為避免黑熊持續徘徊，已派員於入侵熱點區域設置誘捕籠，並與嘉義縣鄒族獵人協會合作，結合原住民熟悉山林經驗，追蹤黑熊行蹤。希望能成功加以誘捕後進行移地野放，降低對聚落的影響。

樂野地區天然蜂箱遭黑熊啃食剩下的蜂巢片。（圖：嘉義分署提供）

為鼓勵部落即時通報黑熊動態並配合保育措施，嘉義分署推動「臺灣黑熊生態服務給付」。村民通報黑熊入侵並落實食源管理，可獲得獎勵金；配合紅外線監測及周邊保育措施，也可依項目領取補助。本次共頒發3萬3千元獎勵金，感謝部落持續協助守護黑熊與聚落安全。

林業保育署嘉義分署頒發黑熊入侵通報獎勵金予通報民眾。（圖：嘉義分署提供）

嘉義分署呼籲，防範黑熊最關鍵的是「食物管理」，請將食物、廚餘、飼料與垃圾妥善收納。若發現黑熊蹤跡，務必保持冷靜並立即通報24小時專線 0800-000-930。盼透過公私協力，教導居民學習與黑熊等野生動物在山林中和平共存。