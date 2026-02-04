影／黑白馬義工團推愛心團購 助創世寒士吃飽30送禮到家

▲創世黑白買媽媽團呼籲大眾購買義賣品送愛到創世。（圖／創世台中院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】農曆春節即將到來，為幫助創世「第36屆寒士吃飽30 送禮到家」公益行動，讓植物人及弱勢家庭在過年前感受社會的溫暖。4日上午，創世台中院一群自稱「黑白馬（買的諧音）」的義工媽媽團，特別發起「一口吃愛心團購」活動。義工媽媽們介紹著一口吃烏魚子、喜福迎春牛軋糖禮盒、獨角龍豆豆米果禮袋、及黑沃咖啡等愛心義賣品，搭配新春歌曲〈恭喜恭喜〉熱情演出，邀請社會大眾「一口接一口、口口都是愛」，一同支持創世年節愛心義賣品，讓凜冽寒冬充滿愛的味道。

「黑白馬」義工媽媽團團長蔡秀鳳表示，多年前曾照顧臥床的先生，很能體會植物人家庭的辛苦，平時這些媽媽們都會利用閒暇之餘來創世做服務，為了推廣馬年最夯的年節義賣品，每位義工媽媽都絞盡腦汁想了一個和「馬」有關的外號，希望號召民眾及企業馬上行動，開心認購也能「馬上做公益」，一份愛心，一份溫暖，支持創世「寒士吃飽30 送禮到家」，讓弱勢溫暖過好年。

▲創世資深義工蔡秀鳳分享家有植物人辛苦的照護過程不禁落淚。（圖／創世台中院提供）

創世台中院院長陳韋龍表示，這群義工媽媽團服務從不缺席，每逢單月份發票對獎日，也都會主動前來協助對獎，希望盡一己之力，幫助植物人增加照顧經費，用行動支持植物人安養照護。「黑白馬」義工媽媽團用行動告訴大家：「做公益，不用等明天，馬上就可以行動」。也誠摯邀請民眾及企業一同支持創世「第36屆寒士吃飽30 送禮到家」愛心義賣團購，年節送禮自用兩相宜，愛心專線：(04)2384-1126 轉分機9（團購小組）劃撥帳號：2202-2328戶名：創世基金會（備註「團購小組」）

▲創世黑白買媽媽團呼籲大眾馬上做愛心。（圖／創世台中院提供）