影／黑衣男中山站、北車連續攻擊 民眾尖叫嚇逃10秒畫面曝

嫌犯犯案後迅速逃離現場，隨後又被發現持刀出現在中山站周邊。（圖／Threads@vincent_jelly_66666授權提供）





台北車站於今（19）日約17時左右驚傳隨機攻擊事件。一名嫌犯疑似推著整箱生存遊戲用煙霧彈，在捷運台北車站M7出口附近隨意投擲，現場一度煙霧瀰漫、出現零星火光，造成兩名男子受害，其中一人傷勢嚴重、生命垂危，另一人則因吸入煙霧出現嗆傷症狀。

嫌犯犯案後迅速逃離現場，隨後又被發現持刀出現在中山站周邊，並造成9人受傷、4命危。警方追查過程中，嫌犯進入誠品南西百貨，之後從5、6樓墜樓，目前警方已將他戒護搶救中。

而現場民眾驚慌逃跑的畫面也跟著曝光，只見中山捷運站消防車聲音四起，許多人在馬路上不斷奔逃，更有民眾邊跑邊驚聲尖叫，看起來受到不小的驚嚇，從民眾傳出的畫面可以看到，有人躺在地上，身邊的警消不斷給予急救，至於整起事件的經過與相關細節，仍有待警方進一步調查釐清。

