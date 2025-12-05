（影）點名海格塞斯要負責! 美司令國會作證 「二次打擊」眾議員批白宮好戰

[Newtalk新聞] 美國國防部長海格塞斯下令 在今年9 月 2 日在加勒比海擊沉一艘船隻，船上有 11 人，後來 2 個逃到岸上的倖存者仍遭美軍擊殺。如今，美國眾議院軍事委員會首席民主黨議員亞當・史密斯（Adam Smith）與眾議院情報委員會首席民主黨議員吉姆・海姆斯（Jim Himes） 4 日發表聯合聲明，對美軍最新簡報內容表示嚴重關切，直指美軍第二次打擊「毫無正當性」。





兩位議員指出，美國特種作戰司令部司令布萊德利上將（Adm. Frank Bradley）與參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Gen. Dan Kane）當日到國會報告加勒比海船隻遭襲事件，以及 9 月 2 日 2 名在首次襲擊中倖存者遭再次攻擊的細節。但他們強調，簡報未能提供任何合理解釋，無法說服國會這次致命行動是必要或合法的。

史密斯與海姆斯透露，簡報中播放的影像清楚顯示，2 名被擊中的倖存者「無法移動，更不可能構成任何直接威脅」，卻仍遭美軍射殺。他們直言：「不管法律依據如何爭議，我們已經說過這些依據極為可疑，這樣做就是錯的。」





兩名議員更點名國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）必須負最終責任，批評川普政府的政策選擇與「好戰傾向」迫使美軍執行挑戰法律與價值底線的任務，將官兵置於困難境地。





史密斯與海姆斯表示，簡報讓國會疑問更多，強調國會必須持續調查並加強監督。他們指出，美軍剛發布新影片，顯示又在國際海域擊毀一艘運毒船，然而相關行動的法律授權與透明度仍極度不足。

