影》點名「他」要報名嗎？被問市長提名人選 盧秀燕：黨有公平機制

台中市長盧秀燕今天早上前往市黨部進行中央委員投票。（陳淑娥攝）

2026縣市長選舉明年登場，台中市藍營人選尚未敲定，面對兩強相爭，黨中央正進行協調作業。市長盧秀燕27日受訪時，先瞧向左邊楊瓊瓔說，「我知道妳已經報名了」，接著再向瞧右邊黃健豪說，「健豪有要報名嗎？」引起哄堂大笑。盧強調，開大門走大路，相信黨有公平公開機制，選出最強候選人。

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔先後表態爭取黨內提名，市長盧秀燕成為雙方爭相合體的最佳人選，盧今天早上前往市黨部進行中央委員投票，包括立委楊瓊瓔、黃健豪，廖偉翔等人均陪同。盧秀燕指出，身為資深黨員，自己善盡黨員選賢與能責任，希望國民黨有好的組織及結構，為國家做更大的服務。

廣告 廣告

至於市長提名人選尚未敲定，黨中央正積極協調中，是否有相關看法？由於早上兩強只見楊瓊瓔，並未看見江啟臣在旁，盧秀燕逗趣先瞧向左邊楊瓊瓔說，「我知道妳已經報名了」，接著再向瞧右邊子弟兵黃健豪說，「健豪有要報名嗎？」並頻問現場有人要報名嗎？

盧秀燕隨後強調，國民黨是民主政黨，開大門，走大路，選賢與能，相信黨有公平公開的機制，一定能選出最強最好的候選人。

【看原文連結】