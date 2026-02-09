影/黨內初選裂痕太深賴瑞隆擺不平？郭正亮爆他打電話來求救

2026年高雄市長選戰，將由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，作家苦苓指出，賴瑞隆形象模糊、知名度不足，且柯志恩實力堅強，民進黨必須小心高雄失守。前立委郭正亮爆料，賴瑞隆無力處理初選後的黨內分歧，甚至還致電給他求助。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

郭正亮今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，苦苓講的很直接，而賴瑞隆的選區，「就是我的故鄉，那深綠區啦！」他並指出，賴瑞隆不像有些人會開記者會、作秀啦，或者常上電視節目、製造衝突事件，「所以坦白講，我是高雄人，他的知名度應該是最低的，知名度最高的當然是邱議瑩，第二個就是林岱樺，而且他的個性又有點放不開。」

郭正亮說，黨內的部分也不是賴瑞隆有能力處理的啦，因為他太資淺了，且得罪的都是大佬，「得罪了那個最大的叫陳其邁，陳其邁最後都豁出去了，在支持邱議瑩，而且他們內部做了民調是贏的，結果最終黨中央來個2%，你最後才贏0.6個百分點，你認為他們會怎麼想？林岱樺本來是第一名，因為司法案件把她打下來，所以我覺得這兩個人都不會很甘心。」

郭正亮透露，賴瑞隆也都一一拜訪過初選時的對手們，「他還特別打電話跟我講：亮哥，我都去拜訪過了」，但沒有用，因為人家比你大隻。郭正亮還說，之前有一種說法是「台南換高雄」，因為林俊憲跟賴瑞隆都不強，林俊憲實在輸太多了，所以就讓陳亭妃出來選，而新潮流無論如何都要拿下高雄，但人家不服，且坦白說，就其他人的年紀而言，都是最後一次機會了，所以賴瑞隆等於是把人家的機會打掉了，當然人家心裡會不舒服。

郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮指出，在高雄，有很多地方的人沒見過賴瑞隆，且高雄還有一大堆農業區，所以真的很不好處理。陳菊提前卸任，因為監察院長不能助選，所以顯然就是陳菊勉為其難下去幫忙。郭正亮也說，苦苓會講到這種程度也罕見，因為他也沒有必要在十個月前看衰人家，「我覺得一定是很嚴重」。

