(影) 075攻擊艦首亮相!「拔點、斷線、封港」圍台軍演高喊「四個十分」戰力

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區近日持續在台灣周邊加大軍事演訓力道。東部戰區今（30）日表示，分別在台灣北部及南部相關海域，實施遠程火力實彈射擊與聯合火力突擊演練，並宣稱「全部命中、達成預期效果」，官方同時公布「拔點、斷線、封港」為題的相關畫面。





解放軍東部戰區發言人李熹海軍大校指出，30 日上午 9 時，解放軍東部戰區陸軍部隊對台灣北部相關海域實施遠程火力實彈射擊；同日下午 1 時，戰區陸軍協同海軍、空軍及火箭軍兵力，對台灣南部相關海域實施遠程聯合火力突擊演練。

廣告 廣告





此外，東部戰區 29 日表示，正在進行中的「正義使命-2025」演習中，新型兩棲攻擊艦編隊、轟炸機編隊與無人機等多項兵力與裝備參與演練，其中 075 型兩棲攻擊艦首度在圍繞台灣的系列演習中公開亮相。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，演訓內容涵蓋艦機協同、對海打擊、遠程奔襲與綜合保障等科目，強調多軍種聯合作戰能力。





中國國產 075 兩棲攻擊艦。 圖 : 翻攝自軍武大V





中國國防大學教授張弛表示，對解放軍此次演習戰力作出高度評價。張弛以所謂「四個十分」形容解放軍對台與對外軍事能力，聲稱解放軍懲戒「台獨」分裂勢力、拒止外部干涉的「手段工具十分豐富」；對台周邊進行「封控的目標十分精準」；對台實施「孤立、困阻的能力十分強大」；以及「拒止外部軍事干涉十分有力」。





張弛進一步指出，此次演習的核心在於「內封外拒」的作戰思維，亦即對內加大對台封控與壓迫力道，對外則透過遠程奔襲與精準打擊演練，展現阻斷外部勢力介入台海的能力。他形容當天演訓呈現「上午內壓、下午外擴」的節奏，試圖形塑對台海與周邊空海域的全面控制態勢。





中國官媒與海警局放上海報，揚言對台灣長榮貨輪進行登船查扣。 圖：翻攝自環球時報





《路透社》在相關報導中指出，解放軍過去雖多次在台灣周邊演練港口封鎖，但此次中方首度明確對外表示，演習目的之一在於對「外部軍事干涉」形成威懾，顯示北京在台海議題上的軍事訊號進一步升高。





對此，我國防部則表示，對解放軍此次的軍演內容充分掌握，國軍皆有應對之法，能保障全國軍民的安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏