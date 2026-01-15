影／1.25兆國防特別預算更多內幕曝 「她」驚爆不完全是美方建議買的

陳智菡曝光更多1.25兆國防特別預算內幕，原來採購品項不完全都是美方建議的。

民眾黨立院黨團主任陳智菡今天（15日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問，曝光更多1.25兆國防特別預算內幕，原來採購品項不完全都是美方建議的，因此誰會去分食這塊大餅，拿回來的東西，能否提升國防自主與韌性其實具有高度疑慮。

陳智菡驚爆1.25兆裡面，有相當高的比例，並不是美方建議的，其實他們也有疑慮，這會是我們真正需要的嗎？「總共1.25兆裡面其實不完全都是美方建議的，美方會判斷我們的地形跟所處的戰略位置，判斷可能沒那麼需要，但經過跟國防部的來來回回溝通，有相當高的一個比例，並不是美方所建議的。」

陳智菡指出美方也有高度疑慮，本來沒有建議買這些選項，假設以4000億的規模來算，可能就要跟別的軍火商來買，那中間是不是就有空間了？如果國防部堅持，你們可以再去找別的軍火商採購。陳智菡擔心這一塊大餅1.25兆畫下來之後，誰要去吃這塊大餅？誰要去分這塊大餅？經過重重採購能夠拿回來的東西是高度不確定的，能不能夠應用在提升軍事國防自主與韌性，就有一個非常大的問號。

陳智菡表示，台灣人不知道我們到底要買什麼，搞不清楚為什麼要高達1.25兆的預算，民進黨政府表示2027年有迫切的需求，因為中國要打過來了，可是特別預算編了8年。然後這些東西不曉得什麼時候會到貨？民眾黨就把民調帶過去給美國的官員看，證明台灣人對特別預算案高度不信任，而且是不支持的，民進黨不告訴我們相關的訊息，美國官員聽到了也是蠻吃驚的，他們就會覺得怎麼會是這樣，任何預算都應該要透過民主審議的過程。所以美方也會知會民進黨政府，要把訊息用公開透明，透過國會審議的方式讓人民安心，我們在美國的時候就已經知道。他們會要求民進黨政府必須要到立法院做專案報告。