影》1.25兆國防預算二度遭藍白封殺 賴清德最新喊話

行政院版《財劃法》修法草案已在立院程序委員會遭藍白聯手封殺2次，而總額1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》也未闖過上周程序委員會，昨（9日）藍白突然改變戰法，將議程草案交付院會處理。總統賴清德今（10日）受訪表示，希望在野黨、立法院，都應該要理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉，昨天已是第二次封殺，希望能夠進入委員會審查。

賴清德今上午出席「亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前受訪被問及在野杯葛軍事採購特別條例一事，後續要如何與在野溝通？他表示，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來威脅應該團結一致對外，大家應該都有感受到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量，並且進行區域的共同合作。

賴清德續指，在這種狀況之下，一來我們要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，必須提高我們的國防力量、增加我們的國防預算，希望在野黨、立法院，都應該要理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉，昨天已是第二次封殺，希望能夠進入委員會審查，透過立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該刪減、調整的地方，也根據民意進行審查。

賴清德表示，但是我們絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，如果我們沒有善盡責任的話，在面對中國的威脅的時候，我們會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚知道。

