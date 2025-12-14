影／10公尺夢幻聖誕樹點亮彰化夜空 愛在彰化聖誕嘉年華夢幻登場

▲為迎接聖誕佳節，彰化縣政府於縣立美術館前廣場打造10公尺高的夢幻聖誕樹，攜手彰化縣音樂河社會福利協會於今日下午舉辦「2025愛在彰化聖誕嘉年華園遊會暨點燈活動」。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接聖誕佳節，彰化縣政府於縣立美術館前廣場打造10公尺高的夢幻聖誕樹，攜手彰化縣音樂河社會福利協會於今(14)日下午舉辦「2025愛在彰化聖誕嘉年華園遊會暨點燈活動」，由縣長王惠美、彰化縣音樂河社會福利協會創辦人阮慧玲等人共同點亮聖誕樹。王惠美表示，聖誕樹主燈將自即日起 展出至明(115)年3月1日，主燈高達10公尺，每日亮燈時間為17時30分至22時。緊接著「月影燈季」將於12月27日登場，為迎接馬年的到來，特別把八卦山大佛風景區打造成可愛歡樂的「跳跳馬戲團」，同樣展出至明年3月1日，歡迎民眾蒞臨觀賞。

王惠美表示，聖誕佳節即將來臨，聖誕節是個感恩的日子，感謝平和國小舞蹈班不畏寒冷帶來精采表演。因為基督的賜福，讓生活在彰化的每一位鄉親都能夠平安快樂生活著，感謝彰化縣音樂河社會福利協會用心規劃活動，安排眾多才藝表演及園遊會，讓大家能共享耶穌基督誕生的喜悅，並傳遞基督的博愛精神。也感謝各教會牧師給予教友心靈上的支持與鼓勵，彰化的進步必須依靠縣府與鄉親的共同打拚才能不斷蛻變，讓彰化朝向更美好的未來航行。

▲2025愛在彰化聖誕嘉年華園遊會暨點燈活動進場。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣音樂河社會福利協會創辦人阮慧玲表示，感謝王縣長縣府團隊的支持，以及牧師的幫忙，才能讓更多人感受到基督對世人的博愛，祝福大家平安、喜樂，聖誕佳節快樂。

▲今年聖誕樹主燈以高達10公尺的規模打造，具備強烈的視覺焦點。周邊融入彰化地景剪影等特色裝飾，將地方意象巧妙結合於燈景之中，展現濃厚的在地文化與節慶風情，歡迎所有鄉親蒞臨觀賞。（圖／彰化縣政府提供）

梅鑒霧紀念長老教會牧師吳怡賢表示，感謝王縣長縣府團隊的大力支持與協助，希望藉著聖誕節傳播基督的愛到社會每個角落，今天特別邀請弱勢團體一同參加並提供園遊券，讓他們在活動中感受到上帝的關懷與祝福。

彰化縣政府表示，今年聖誕樹主燈以高達10公尺的規模打造，具備強烈的視覺焦點。主燈底座採雙層暈光設計，光影豐富，夜間點亮時呈現溫暖且夢幻的氛圍。周邊融入彰化地景剪影等特色裝飾，將地方意象巧妙結合於燈景之中，展現濃厚的在地文化與節慶風情，歡迎所有鄉親蒞臨觀賞。