影/10年從零到身價百億 陳志跨國詐騙帝國「太子集團」懶人包

柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團」遭英美司法部門進行全球性資產凍結，台灣也展開搜索，並查扣集團在台45億多元資產。創辦人陳志以柬埔寨為基地，短短10年內建立起橫跨全球的詐騙帝國，財產富可敵國，可說是首位真正曝光的跨國詐騙首腦，版圖拓展懶人包一次看懂。

陳志靠著盜版伺服器，賺到人生第一桶金。（圖／太子集團網站）

背景

據《維基百科》指出，陳志（Chen Zhi）1987年出生於大陸福建的平凡家庭，有一個哥哥，陳志讀完國二就輟學，隨後做了網管等職業，又經營過小型網咖，當時網路遊戲「傳奇Online」興起，他靠著盜版伺服器，賺到人生第一桶金。

2011年

陳志與哥哥前往柬埔寨投資房地產。

2014年

陳志以投資移民的方式，加入柬埔寨國籍，歸化為該國公民。

2015年

陳志在柬埔寨創立太子集團，打著經營房地產、金融、酒店等合法生意的幌子，迅速成為柬國最大企業之一。

在台助理劉純妤，涉洗錢被檢方諭令15萬元交保，出來後大方露乳還燦笑，成為網路熱議焦點。 （圖／中天新聞）

2017年

擔任柬埔寨內政部顧問（包括前總理洪森期間）。

2018~2022年

該集團涉及非法網路賭博，大陸法院指控其非法獲利超過50億元人民幣，隨後轉型經營「殺豬盤」的戀愛詐騙，在柬埔寨建立10多個「詐騙園區」，關押數百人強迫從事詐騙活動。諷刺的是期間，陳志還取得柬國公爵頭銜。

2024年

媒體揭露園區內存在酷刑、人口販運等情況，工人多為大陸人被假職缺騙到當地，護照被沒收、遭毆打電擊，更多因而慘死。

2025年10月14日

美英聯手出擊，美國司法部起訴陳志，罪名包括電匯詐欺、洗錢、強迫勞動，財政部同時制裁146人及相關實體，並凍結12.7萬枚比特幣（市值約150億美元，折合約4633.02億新台幣）。此時，陳志突然失蹤，其建立的詐騙帝國開始瓦解。

檢調在和平大苑內搜索，內部裝潢看得出來相當豪奢。（圖／中天新聞）

洗錢工具

「加密貨幣」是洗錢的關鍵工具，他們利用挖礦池（如LuBian）混淆資金來源，將比特幣轉移至合法生意。美方則透過區塊鏈追蹤，直接「駭」走集團資產。

全球百處據點、手法

「太子集團」業務遍及30多國，旗下有太子銀行、Byex加密交易所、金貝集團等，控股全球最大雪茄品牌哈伯納斯，更投資帛琉度假村和倫敦房產。

完美的糖衣包裝跨國犯罪的事實，利用全球超過100家空殼公司洗錢，「太子集團」在園區內設置「電話農場」，擁有1250支手機操控7.6萬個社群帳號，針對美、英等全球受害者進行詐騙。手法包括「殺豬盤」和性勒索（誘騙未成年人給裸露照片），總詐騙金額達數百億美元。

檢和平大苑內地下停車場，檢調查扣26輛，總價值超過4億餘元豪華名車。（圖／中天新聞）

在台灣，有9家企業和3名女性涉案，多登記在台北大安區豪宅「和平大苑」，疑為洗錢空殼公司，其中「台灣太子不動產投資股份有限公司」曾高調參加房展。

在韓國，太子集團以「金斯曼集團」假名設點於首爾江南區，與5家韓國銀行進行52筆交易，總額近2000億韓元（約1.5億美元）。不少韓國人受害，被關在園區強迫從事詐騙。

在香港，陳志設立多家公司，擁有尖沙咀市值30億的商廈。

此外，英國已凍結相關企業資產，中國大陸則早已追查其非法賭博案。

