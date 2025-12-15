(影) A-10攻擊機展開報復! 美軍遭伏擊2死3傷 敘國武裝高唱哈瑪斯軍歌

[Newtalk新聞] 近期來自敘利亞代爾祖爾的新影片顯示，一群與艾哈邁德·夏拉有關的武裝分子高唱軍歌，內容涉及哈瑪斯卡桑旅及加薩，該影片在敘利亞南部部分地區引發不安，民眾擔心該組織可能策動大規模襲擊。





同時，據敘利亞官方消息，美國空軍 A-10 攻擊機近日對帕爾米拉市及周邊地區的恐怖分子陣地進行大規模空襲，美國特種作戰部隊也與敘利亞部隊協同，在市內展開地面行動。





然而，美軍在敘利亞的行動遭到武裝分子襲擊，造成 2 名美軍死亡、3 人重傷。初步報導指出，襲擊者原被認為與 ISIS 有關，但後續調查顯示，實際上襲擊者屬於朱安尼 ( 沙拉 ) 政權的安全部隊成員，與此前在閱兵儀式上高呼消滅以色列的事件無直接關聯。

