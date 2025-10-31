(影)11/1為氣候而走 環團提三大主題11項訴求 號召百工百業上街 打造韌性台灣
[Newtalk新聞] 聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）前夕，台灣上百個跨領域、關心氣候變遷的民間團體，包含勞工權益、生態保護、原住民族權益、青年兒少、社會福利等，共同舉辦11/1「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，號召關心氣候變遷的百工百業一起上街，共同提出「建構永續與世代正義 」、「強化國家安全與自主」、「深化民主與多元文化」三大韌性主題12項訴求，打造台灣因應氣候變遷的適應力跟恢復力。
台灣氣候行動網絡、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會、主婦聯盟環境保護基金會、媽媽氣候行動聯盟、台灣環境規劃協會、綠色和平、台灣青年氣候聯盟、國際特赦組織台灣分會等10個公民團體，共同發起籌備「為氣候而走」。
主辦單位表示，2025是台灣氣候政策的關鍵年份，選擇在台灣最具國際代表性的地標-台北101大樓旁舉辦「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，，要讓世界看見台灣的氣候行動決心，遊行路線從市府東門廣場出發，穿越最熱鬧的信義計劃區百貨商圈，讓更多市民在週年慶逛街的同時，也能一同關注氣候變遷的緊迫與重要性。
主辦單位指出，面對越來越頻繁的氣候災害，我們需要的不只是災後重建，更要有前瞻的「氣候調適」思維，這是一個社會聚集的時刻；在聯合國COP30大會前夕，將台灣民間期望加嚴氣候承諾，要求政府提出符合淨零路徑的2035減碳目標、堅守非核減煤的能源轉型等訴求積極表達。
主辦方將在遊行前舉辦國際記者會，希望喚起更多人關注台灣的氣候危機，並且呼籲政府增強氣候韌性和防災調適能力，邀請大家11月1號一起上街，為氣候而走。
環團提出三大韌性主題11項訴求：
一、建構永續與世代正義韌性
1.強化非核減碳目標， 守護升溫不超過1.5°C的世界
2.落實國土規劃與協作，建構公平綠能與氣候韌性
3.善用生態專業與在地知識，共同保護、修復及經營生態系統與生物多樣性
4.履行兒少表意權，保障青年與未來世代的司法救濟及氣候決策參與權
5.落實污染者付費，促進產業低碳競爭力
二、強化國家安全與自主韌性
1.減少進口能源依賴，提升全民能源安全與自主
2.百工百業站出來，氣候調適護未來
三、深化民主與多元文化韌性
1.實現不遺落任何人的支持系統，捍衛地方為本與勞動尊嚴的公正轉型
2.打造最小衝突的能源路徑，深化綠能開發過程民主參與
3.從部落出發、捍衛土地主權，落實環境正義
4.拒絕戰爭加劇氣候危機，停止資助種族滅絕
遊行時間：2025年11 月 1 日（六）12：30 至 17：00，
集合地點：台北市政府東門廣場
遊行路線（總長2.14公里）：起點市府東門廣場 —〉穿越松壽廣場公園—〉轉進香堤大道 —〉松壽路—〉松智路—〉信義路五段—〉市府路—〉松高路—〉松智路—〉終點市府東門廣場。
活動內容：分為三大區域，主舞台區安排議題短講外，也有樂團及脫口秀表演；攤位區由各民間團體組成；親子區安排環境繪本共讀、小小光電工程師體驗遊戲。
