影／115年度中央政府總預算2992億元卡關 各縣市地方補助受影響
【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】新年度已開始數日，惟立法院迄今仍未審議今（115）年度中央政府總預算案，創憲政史上首例，導致中央政府不得動支金額高達2,992億元，嚴重衝擊中央施政及地方財政。對此，行政院長卓榮泰今（8）日率領相關部會首長出席行政院院會後記者會，再次呼籲立法院儘速且理性審議總預算案，讓政府能在寒冬中為國人帶來更多溫暖，用最大的力量照顧人民、服務國人。
卓院長表示，今日原規劃「新年度新政策、新計畫全面執行」議案，作為今年度首場行政院院會的第一個報告案，但考量115年度中央政府總預算案迄今仍未審議，因此改為「115年度中央政府總預算未能依限完成審議之影響」報告案，總預算未審議，不僅對各部會施政造成極大不公平與打擊，對國人而言更是無法形容的損失，更嚴重阻礙國家往前進步的推力。
▲卓院長表示，總預算未審議，不僅對各部會施政造成極大不公平與打擊，對國人而言更是無法形容的損失，更嚴重阻礙國家往前進步的推力。（圖／記者張玉泰攝）
中央政府總預算案是落實民主政治，讓政府實現福國利民政策、照顧人民及促進經濟發展所需的國家財政資源。行政院依《預算法》第46條規定，於去（114）年8月29日將115年度中央政府總預算案函送立法院審議，至今超過4個月仍未付委審查，這是我國憲政史上第一次在新年度開始後，總預算案仍未進入委員會審查。
▲115年度中央政府總預算2992億元卡關，各縣市地方補助受影響。（圖／記者張玉泰攝）
115年度中央政府總預算案未審議通過，不得動支金額高達2,992億元，其中包括新興計畫1,017億元、115年度經常性經費與延續性計畫較114年度所增加的1,805億元，以及第一、第二預備金與災害準備金170億元。立法院至今不審查總預算案，不僅中央政府施政受到衝擊，也嚴重波及地方財政，總計有637億元與地方建設、福利相關的新興計畫難以執行。其中，去年3月21日修正公布的《財政收支劃分法》對地方政府財政分配不均，因此中央政府特別在今年度總預算案中編列321億元，以確保相關縣市所獲配的統籌分配稅款及補助款不少於去年；然而，在總預算案尚未審議通過的情況下，包括屏東縣、臺南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣及澎湖縣等6個縣市財務調度將發生問題，恐將舉債支應。
國防預算受影響金額高達752億元，涵蓋嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵及保護戰鬥人員等方面。今年度中央政府總預算案中也特別編列相關預算強化戰鬥個裝與機艦籌補、訓練，倘若未能及時展開，後續將造成極大影響，對部隊演訓任務、建軍備戰及後勤維保等任務推動，更將造成重大衝擊。另外，外交部亦有110億元預算受到影響，約占其年度預算四分之一，影響我國推動國際合作工作；至於交通預算部分，為減輕通勤族負擔，TPASS行政院通勤月票執行計畫115年度編列75億元，若總預算未能及時通過，將影響全國約103萬人通勤權益，以及各地方政府對通勤族在交通政策上的協助。
其他受影響計畫及政策尚包括：「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，預定4年投入總經費1,000億元，並於115年第1年編列147億元改善縣市管河川及排水設施；「AI新十大建設」共計編列311億元預算，其中102億元屬於新興計畫；「健康臺灣」中有關醫療及社會福利編列70億元；生育給付每胎補足至10萬元，共計編列41億元；布建公共化托育設施13.7億元；補助校舍整建與排水污水系統改善21億元；臺灣品牌賽事精選計畫、補助整建地方運動場館及設施38.8億元；桃園、臺南市區鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化等延續性計畫，共123億元；以及國旅加碼補助方案35億元，均受到影響。
為維護國家與人民整體利益，他於今日院會中請列席的直轄市首長及代表們予以協助，向各自選區立法委員溝通、拜託、懇求，請立法院儘速完成115年度中央政府總預算案的審議。
近來大陸冷氣團來襲，政府應該在寒冬中為國人帶來溫暖，不論是長者、新生兒、弱勢家庭、青年朋友、婦女同胞、國家運動員、國軍弟兄姐妹們，只要給政府多一點時間與資源，政府就願意多做一分、多照顧一人。同時，在下次汛期來臨前，中央也必須加大並快速完成更多排水整治工程，就算是只能多完成一公里，政府也願意做；另外，中央也希望給農業縣市、離島地區更多財政資源；給桃園、花東、嘉南地區更多軌道建設；讓國軍在面對中共武力威脅，能夠提供其新型武器、充足油料裝備、完整戰備維修作為後援，讓每一位國軍弟兄姐妹們有更強大的後盾，只要能多做一分、多保護一個人，政府都必須要做。
國家正與時間賽跑、與全世界競爭，拖住國家往前進步的腳步，會使臺灣失去競爭力。尤其國家經濟力正往上飛揚，股市屢創新高，為讓整體社會獲得更公平的分配，政府需要更多的時間與資源，包括矽光子、量子、AI機器人與無人載具，都是「AI新十大建設」中的關鍵技術，攸關我國科技發展；此外，歷經各種疫情衝擊後，政府推動疫苗自主研發、強化藥品供應安全與韌性，這也是政府守護國人健康的重要承諾，腳步不能放慢；同時，拓展外交、連結國際，深化與友邦及民主同盟國家的合作，也是臺灣能否在國際占有重要地位的關鍵因素，無法停滯下來。
卓院長再次籲請立法院儘速且理性審議115年度中央政府總預算案，讓政府能在寒冬中為國人帶來更多溫暖，審議預算是立法院的職責，編列預算則是行政院的責任，他要求所有部會首長務必詳細、充分說明政府爭取及維護預算的理由，獲得立法院的理解與支持，讓政府用最大的力量照顧人民、服務國人，並期待朝野各黨團能共同合作，唯有把握現在，一起為國家投資未來，才能守護國安、壯大臺灣，儘管目前仍有高達2,992億元的預算無法順利執行，但在《預算法》規定範圍內，行政團隊仍會奮力向前，依序展開各項施政，如序進行對地方政府的協助，逐一落實對人民的所有承諾。
包括行政院鄭麗君副院長、張惇涵秘書長、李慧芝發言人、葉俊顯政務委員兼國家發展委員會主委、外交部林佳龍部長、教育部鄭英耀部長、經濟部龔明鑫部長、交通部陳世凱部長、勞動部洪申翰部長、運動部李洋部長、海洋委員會管碧玲主委、行政院主計總處陳淑姿主計長、國防部徐斯儉副部長、農業部杜文珍次長、衛生福利部呂建德次長均出席今日記者會。
