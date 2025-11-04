台灣好新聞

影／12米高呆萌「水豚君」現身碧潭 新北秋冬療癒地景裝置展啟動

記者楊博喻／旅遊報導


「呆在碧潭の水豚君」地景裝置展已正式開展。新北市觀光旅遊局今年特別邀請到日本人氣 IP 水豚君來臺，打造獨一無二的療癒地景。這是水豚君 IP 首度在臺灣以大型水上裝置登場，並首次與政府單位進行官方大型合作。

展出期間： 即日起至12月28日。

點燈時段： 每晚6時至10時，裝置將進行點燈，營造溫馨療癒的夜間氛圍。

IP 家族總動員： 除了12公尺高的水豚君水上裝置，牠的好朋友們「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」及「陽光君」等也齊聚在碧潭東岸廣場，一同營造歡樂氣氛。

觀旅局長楊宗珉表示，本次合作是經過正式且嚴謹的 IP 授權程序，將國際級 IP 的療癒魅力與新北市的自然地景完美結合，為市民朋友帶來最高規格的旅遊體驗。

為帶動遊客體驗新北的多元魅力，觀旅局特別推薦一趟「新北療癒之旅」：

自然療癒： 白天可先前往新北市瑞芳深澳漁港，尋找原本知名的地質景點，其形狀變身成神似水豚的超萌打卡點。

IP 療癒： 晚上再回到新店碧潭，與12米高的水豚君裝置相見，完成一趟從天然到知名 IP 結合的療癒旅程。

為了讓粉絲能將這份療癒感帶回家，活動期間也規劃了多項周邊活動：

水豚君快閃店： 每逢週末假日限定開放，推出碧潭限定周邊商品及特色點心。

社群抽獎： 12月份聖誕節期間將舉辦社群活動任務，民眾只要現場拍照並完成指定步驟，即可參加限量角色娃娃抽獎

消費好禮兌換： 與同步開幕的碧潭餐飲遊憩區規劃消費滿額的「水豚君」周邊好禮兌換活動。

偶裝見面會： 12月將登場「水豚君偶裝見面會」，喜歡水豚君的市民朋友絕對要把握這次難得機會。

相關活動消息請持續關注新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲專頁。

