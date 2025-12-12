(影) 13條戰線激烈開戰 ! 柬軍特拉昆村反擊 降下泰旗換國旗掌控村落

[Newtalk新聞] 11 日，新一輪泰柬邊境衝突進入第五天。根據泰國《民族報》報導，泰柬兩國軍隊在烏汶府和四色菊府等四個邊境省份的 13 條戰線上發生激烈交戰，目前戰鬥仍在持續。泰國國防部同日表示，衝突已造成至少 9 名泰國士兵死亡。





柬埔寨國防部則稱，泰國軍隊對柬邊境多省發動大規模攻擊，至少造成 10 名平民喪生。泰國國防部發言人蘇拉訥指出，柬埔寨軍隊在衝突中使用 BM-21 火箭、無人機及迫擊砲對泰國軍隊展開猛烈攻擊。

柬埔寨《高棉時報》報導，柬國防部發言人馬莉淑潔達 11 日發表聲明，指控泰國軍方近期多次違反國際法，包括使用 F-16 戰機轟炸平民區、使用毒氣、摧毀柏威夏寺與塔克拉貝寺等歷史遺址，並殺害及傷害大量無辜平民。馬莉淑潔達警告，如果泰軍的非法行徑得不到追責，局勢可能進一步惡化，甚至威脅整個地區和平與安全。





11日，泰柬邊境衝突持續，泰國軍車停靠在道路上。 圖:翻攝自環球網





衝突中，柬埔寨軍隊在波貝方向的特拉昆村發動反擊。影片顯示，柬軍越過泰國新設置的鐵絲網，將村內的泰國國旗換成柬埔寨國旗，目前該村大部分地區已由柬埔寨控制。





另一方面，美國總統川普 10 日表示，預計將在 11 日與泰柬領袖通話。泰國總理阿努廷 11 日表示，各國領導人本就保持溝通，他願意接聽美國總統關於邊境衝突的電話，但將以解釋泰國立場為主，不會簡單向美方讓步。阿努廷並稱，沒有國家希望與鄰國長期摩擦。





柬媒分析指出，在泰國國內民族主義情緒壓力下，涉及柬埔寨問題的磋商可能採取「台前強硬、幕後接觸」的秘密方式進行。阿努廷可能在維持強硬姿態的同時，秘密與美方及相關各方接觸，以保全面子並維持外交選項。





此外，X 帳號 @yajunwwz 貼文稱，泰國總理已宣稱下令對柬埔寨展開「全面戰爭」，目標為解除柬埔寨的一切武裝威脅，並形容這一行動為對柬埔寨的「去軍事化行動」，但目前尚無官方證實該說法。

