影/14倉儲業者助詐團投放一頁式假廣告 18嫌遭辦

刑事局中部打擊犯罪中心追查一頁式詐騙廣告資金流向，發現共有14家倉儲物流業者，涉嫌替境外詐騙集團以「代收貨款、代付廣告費」方式投放詐騙廣告，3年來投放金額高達2.3億元，業者從中抽取8%佣金約1840萬元，檢警逮捕廖姓男子等18人，依違反銀行法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方訊後以7萬元至10萬元交保。

刑事局中部打擊犯罪中心查獲14家物流公司，涉嫌替境外不法集團以一頁式詐騙廣告進行詐騙。（圖／警方提供）

警方接獲線報，報請桃園地檢署檢察官指揮，會同台北市信義警分局、刑大七隊共同偵辦，今年11月底同步搜索14家物流倉儲公司，發現本業應為貨物運輸，卻頻繁且巨額地支付與本業不符的「廣告費用」，引起檢警注意，同步拘提53歲廖姓男子等18人到案，查扣涉案公司相關證物，並扣押現金170萬元、轎車2輛、手機11支、合約書資料等證物。

此案源於台北地檢署去年7月起訴德博廣告公司林姓負責人、業務等4人，該公司涉替詐騙集團投放假投資、詐騙包裹廣告，至少有92人上當、損失3.8億元。刑事局中打六隊透過扣案帳冊追查，發現有14家物流業者涉替境外不法集團委託德博公司，在各大入口網站投放詐騙包裹、假投資廣告。

檢警調查，這些物流業者從2022年至2024年間，向境外不法集團收取廣告金，用來投放「一頁式詐騙廣告」，包括減肥、玉鐲、茶葉及土蜂蜜等商品，以及投資詐騙廣告，吸引民眾點擊後加入假賣家LINE好友，下單後貨到付款卻收到石頭、木塊等與購買商品不同的物品，或是根本沒有收到商品。

刑事局中打表示，近年「超商包裹詐騙」頻傳，民眾付費網購下單卻遭詐騙，分析其源頭多因民眾點擊「一頁式詐騙廣告」而下單。經追查「一頁式詐騙廣告」費用資金來源，發現本業應為貨物運輸的物流公司，卻頻繁且巨額地支付與本業不符的「廣告費用」，經暗中蒐證後見時機成熟才前往搜索。

