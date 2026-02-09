影/15公尺的玩命！阿北國道拋錨嫌拖吊費貴「推車下國道」

國道8號東向安定路段昨（8日）中午發生一起糾紛，一輛小客車因故障停在中線車道，拖吊業者獲報前往處理，卻因費用問題與駕駛爆發口角。過程中男子情緒激動，最後乾脆自行下車推車往前移動，雖然離下交流道僅15公尺，但仍是相當危險。

阿北不爽15公尺收費也要2千多，硬是自行推車離開國道。（圖/台南道路救援張家班授權提供）

警方指出，當天中午12時許接獲通報到場，了解後發現駕駛認為收費過高，拒絕接受拖吊。業者則說明，基本費為1500元，全載另加900元，10公里內皆依此計價；當駕駛要求拖往永康區永成路時，評估費用約3000元出頭，對方當場翻臉，質疑價格不合理。

廣告 廣告

阿北不爽15公尺收費也要2千多，硬是自行推車離開國道。（圖/台南道路救援張家班授權提供）

員警告知駕駛，故障車占用國道路線必須盡速排除，而距離平面道路僅約15公尺。不料男子一怒之下，決定徒手把車推離現場。拖吊人員擔心後方車流追撞，只好把車停在後面協助警戒，直呼實在太危險。

阿北不爽15公尺收費也要2千多，硬是自行推車離開國道。（圖/台南道路救援張家班授權提供）

依高公局規定，國道拖吊基本費用1500元，若需全載再加900元，屬於統一標準。業者感嘆沒有出事情就不會有人管，出事情才會有人管，屆時又會質疑警察為何讓駕駛推車。

國道警新市分隊分隊長黃士原表示，現行法規並未明訂駕駛將故障車推往不妨礙交通處所屬違規，因此無法針對推車行為開罰；但男子僅在車後約10公尺處擺放故障標誌，未達應設置100公尺的規定，仍可依法處最高3000元罰鍰。

延伸閱讀

影/宜蘭市延平路深夜住宅火警！1人OHCA 疑似仍有1人受困

北投溫泉湯屋驚傳噩耗！女客泡湯身亡 男客送醫不治

網售「仙佛界職位」疑有女網友購買後輕生！警方已介入調查