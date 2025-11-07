（影）150哈瑪斯被「封死」了? 以軍灌水泥封地道 歐洲同步升級反恐

[Newtalk新聞] 根據多家外電報導，受德國要求、從德國潛逃至英國的一名哈瑪斯恐怖分子近日在英國遭逮捕，他的三名同夥則已於德國落網。歐洲各國情報單位正加強合作防範極端組織滲透。





以色列國防軍（IDF）同時宣布，再度攔截多架自埃及飛往加薩的武器運輸無人機，阻止哈瑪斯補給線延伸至加薩南部。以軍指出，近來加薩地區地道戰持續激烈，為防止哈瑪斯再度利用地下通道，已向被擊斃的哈瑪斯成員穆罕默德．辛瓦爾（Mohammad Sinwar）藏身的隧道注入約 250 立方公尺水泥，徹底封死通道。以色列網路社群流傳由反哈瑪斯頻道發布的畫面，據稱顯示哈瑪斯武裝分子被困於灌水泥的隧道中，但部分網民提醒勿輕信未經證實的影像。

哈瑪斯領導層則透過聲明表示，已失去與拉法（Rafah）地區約 150 名被困地道內的武裝分子聯繫，懷疑他們可能因飢餓而喪命。





在歐洲方面，波蘭政府宣布加速軍事化平民訓練計畫，已有超過 40 萬人參與軍訓課程。瑞典則因無人機闖入導致一座機場暫時關閉，網傳懷疑是中國貨輪釋放無人機干擾他國領空，相關單位正展開調查。





波瀾政府強化平民軍事訓練。 圖：翻攝自Ｘ





同時，以軍持續對黎巴嫩境內真主黨設施進行空襲。黎巴嫩政府內部有官員表示「準備與以軍對抗」。美國總統川普在回應中強調，黎巴嫩政府必須嚴格執行讓真主黨非軍事化的協議，「確保地區不被伊朗勢力操控，維持邊界穩定」。

