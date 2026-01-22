影/17字提醒成永訣！勇消詹能傑最後身影、「遺言」曝光
基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，昨（21日）為了搶救「台北生活家」大火中受困的22歲余姓女子，不幸因公殉職，他三進三出火場過程中，提醒同仁「裡面都是衣服，要小心一點，碰到就會山崩」的話語，竟成了他的「遺言」。
詹能傑他在提醒同仁這些話時，據了解是在他第二次搜尋余女未果，暫時出火場喘口氣時，緊急召集同仁們提醒：「裡面都是衣服，要小心一點，床很高、四處都衣服，碰到就會山崩」、「「門後面有雜物，進去以後右轉直走，往左走三步、再直走四步，右轉有一個門，左手邊冰箱的斜對面」，外加手勢說明，但沒想到他第三度進火場後就再也回不來，跟同仁提醒、轉身準備進火場的影像也成為他在世間最後的生前畫面。
火場內焦黑的慘狀也曝光，只見衣褲、雜物堆積成山，都快頂到天花板，可看出詹能傑當時遇到的恐怖困境，而是否因為雜物過多影響逃生跟救援，釀成2死悲劇，起火原因究竟為何，是否因天冷開電暖器取暖導致，消防局火調科正全力調查。
