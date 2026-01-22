影/17字提醒成永訣！勇消詹能傑最後身影、「遺言」曝光

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，昨（21日）為了搶救「台北生活家」大火中受困的22歲余姓女子，不幸因公殉職，他三進三出火場過程中，提醒同仁「裡面都是衣服，要小心一點，碰到就會山崩」的話語，竟成了他的「遺言」。

詹能傑跟同仁提醒火場 「裡面都是衣服，要小心一點，碰到就會山崩」，17字成最後「遺言」。（圖／中天新聞）

詹能傑他在提醒同仁這些話時，據了解是在他第二次搜尋余女未果，暫時出火場喘口氣時，緊急召集同仁們提醒：「裡面都是衣服，要小心一點，床很高、四處都衣服，碰到就會山崩」、「「門後面有雜物，進去以後右轉直走，往左走三步、再直走四步，右轉有一個門，左手邊冰箱的斜對面」，外加手勢說明，但沒想到他第三度進火場後就再也回不來，跟同仁提醒、轉身準備進火場的影像也成為他在世間最後的生前畫面。

火場內焦黑的慘狀也曝光，只見衣褲、雜物堆積成山，都快頂到天花板，可看出詹能傑當時遇到的恐怖困境，而是否因為雜物過多影響逃生跟救援，釀成2死悲劇，起火原因究竟為何，是否因天冷開電暖器取暖導致，消防局火調科正全力調查。

沒想到這個轉身入火場，竟然變成詹能傑在世間的最後背影。（圖／中天新聞）

焦黑的火場內堆滿衣服等雜物成山。（圖／翻攝畫面）

火場畫面。（圖／民眾提供）

詹能傑跟家人的溫馨合照，如今缺了一角。（圖／翻攝詹能傑臉書）

詹能傑跟女兒的溫馨合照，如今缺了一角。（圖／翻攝詹能傑臉書）

詹能傑的弟弟詹庭豪同樣是位資深優秀消防員。（圖／基隆市消防局臉書）

詹能傑跟弟弟詹庭豪同樣是位資深優秀消防。（圖／基隆市消防局臉書）

基隆市消防局發黑白照致哀。（圖／基隆市消防局臉書）

基隆市「台北生活家」大型社區，21日晚間發生大火釀成消防小隊長詹能傑殉職。（圖／基隆市消防局臉書）

悼念貼文下有不少詹能傑的親朋好友同僚留言哀悼。（圖／基隆市消防局臉書）

