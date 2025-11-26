影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援

記者高珞曦／綜合報導

香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。

香港大埔區宏福苑社區26日火警持續燃燒，事發近7小時仍未撲滅。（圖／美聯社）

綜合陸官媒《央視》與港媒報導，宏福苑社區火警自26日下午2時51分發生後，因起火地點之一的「宏昌閣」大樓達32層樓高，當地警消部門持續接獲求助報案，且還有雜物不斷飛落，因此升級至5級火警等級，讓救難單位進一步調度援助力量。火勢截至將近當晚10時仍未撲滅，相關單位已派767名人力、128輛消防車、57輛救護車前往救援，稍早加派7輛雲梯車到火場附近朝燃燒位置射水。

現場畫面可看到包圍建物外部的竹編鷹架陷入火海。（圖／路透社）

據報，由於火場溫度極高，加上為修繕外牆設置大量竹編鷹架，還有強風將燃燒的碎片吹向附近建物，已使火勢延燒7棟建物，其中有2棟至3棟大廈情勢嚴峻，種種不利因素也讓消防員無法進入部分位置救火，只能透過通訊中心連絡部分高樓層居民，尚不清楚完整受困人數。

報導指出，附近有1棟建物未遭遇火舌，消防員稍早已進入該建物內部，並到頂樓佈水線，避免燃燒範圍再擴大，同時朝附近7棟建物的火場射水，盼能盡快撲滅火勢。

火舌幾欲吞沒整個大樓。（圖／美聯社）

另據英媒《BBC》報導，事發之前，宏福苑許多大樓正在進行外牆修繕工程，火警波及7棟大樓，大埔區區議員梅少峰說，最先起火的大樓火勢之大，透過窗戶就能看見裡面的火勢，那1座未起火的建物起初也有一些火苗，幸好消防員及時趕到，這才阻止一部分火舌蔓延。

港府目前將宏福苑火災事件列為5級火警，據香港火警分級制度，「5級火警」等級僅次於最高級的「災難警報」，目前已知14人罹難、16人輕重傷，含消防員1人殉職、1人熱衰竭、1人左腳受傷，不過確切死傷數字還未定案。

大量消防車、救護車湧入現場救援，周遭區域道路仍封鎖。（圖／美聯社）

而這場宏福苑火警，是香港近17年以來發生的第2次5級火警，上1次是2008年的旺角彌敦道嘉禾大廈火災，當時造成4死55傷，包含2名消防員殉職，也是1997年香港回歸中國大陸後首件5級火警。

至於香港歷史上最慘重火災紀錄，為1962年長沙灣元州街唐樓大火44死21傷，其次為1996年嘉利大廈大火41死80傷。

