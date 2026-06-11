影／17歲學霸黃仁勳靠學業追到老婆 承諾她「全科拿A」換每週約會
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
輝達執行長黃仁勳登上韓國節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目上黃仁勳與主持人劉在錫（유재석）也聊起了感情、家庭，還分享當初追老婆的方式。
更多FTNN新聞網報導
影／黃仁勳登《劉Quiz》霸氣對賭100萬 輝達股價昔日僅銅板價劉在錫哀嚎：早知道
影／黃仁勳合體劉在錫被問股票反應曝 揭韓版兆元宴幕後：我吃最多XD
影／輝達最新影片秀AI陣容「點名5家台廠」 黃仁勳感性告白：台灣就像家一樣
其他人也在看
【Follow法人】外資連6賣！狂砍00403A逾13萬張 反手掃貨聯電逾5萬張
（下午4點50分更新外資買賣超個股） 台股今（11）日震盪收黑，外資再賣超357.79億元，已連續6個交易日站在賣方，累計提款達4732.54億元。儘管賣超金額較前一日明顯收斂，但外資仍未停止調節。資深台股分析師江慶財認為，隨著台股回測月線支撐，加上融資減肥及5月營收表現優於預期，外資賣壓已有降溫跡象，短線有機會出現技術性反彈。觀察外資買賣超個股，外資大舉調節主動統一升級50（00403A）逾13萬張，0050也遭提款超過9萬張；另一方面則反手掃貨聯電（2303）逾5萬張，成為今日買超王。
台股狂飆！5月證交稅首度衝破700億元大關 改寫歷年單月新高
財政部今（11）日公布2026年5月全國賦稅收入初步統計，5月實徵淨額5,770億元。其中，象徵台股交易動能的證交稅單月實徵704億元，年增幅高達2.9倍，不僅首度突破700億元大關，更改寫歷年單月新高紀錄，並已連續十個月維持正成長。
監察院人事提名出爐！29人背景一次看
[NOWNEWS今日新聞]第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今（11）日上午介紹第7屆正、副院長及監察委員被提名人，其中正院長將提名前立委陳永興、副院長將提名前...
4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信 悲喊：怎可缺席首演
【緯來新聞網】知名舞台設計家、國立臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今（11日）凌晨驟逝，享壽68歲，消
日本職棒》孫易磊本季首度先發登板 挑戰旅日生涯一軍首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，將於台灣時間6月11日下午5時迎來本季一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。這不僅是他本季首場先發，也被外界期待能在旅日第3年拿下生涯一軍首勝。橫濱方面則推出王牌左投東克樹應戰。
捷克前駐外A先生每月爽領20萬 擅自離境去冰島玩 回國上T台指控上司霸凌
A先生會被調回台灣是因為其駐捷期間，長期工作重大違失，在與上司的信件往返中嗆聲...
《賭神2》天才童星謝苗長大了！周潤發當年勸他「回學校念書」促成就
電影《火遮眼》由谷垣健治執導、謝苗領銜主演，他飾演的單親爸爸為了拯救被人口販賣組織綁架的愛女，挑戰龐大的地下犯罪世界，拳拳到肉的動作場面相當精彩。戲外他更與兩位影壇傳奇周潤發、李連杰驚喜重逢，引起港片迷的集體回憶殺。
恬娃胞弟腦死器官全捐！神似謝霆鋒原想出道 曝與傅子純「1共通點」
傅子純7日因「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲，各界紛紛發文哀悼。恬娃（范月娟）回憶起胞弟多年前同樣在馬偕醫院走完人生最後一程，忍不住感嘆：「閻王要人三更死，絕不留人過五更。所以活著的每一位麻吉家人，一定要好好珍惜每分每秒的相處，共勉之。」
美伊戰爭大幅消耗彈藥 為何造1枚愛國者飛彈需要數年？
美國的愛國者飛彈系統是北約組織與第一島鏈各國防空主力，最新型的愛國者三型飛彈（PAC-3）每顆造價約400萬美元（約1.27億元台幣）；發射升空只需要幾秒，但製造一顆就需要2年多的時間。《華爾街日報》一文解釋為什麼一枚愛國者飛彈從生產到運送到前線，會這麼沒效率。
國家級警報響起！梅雨鋒面回馬槍來了 大雷雨狂炸屏東
中央氣象署於今（11）日下午4時02分針對屏東縣恆春半島及部分山區發布大雷雨即時訊息，並同步透過災防告警系統（PWS）向當地民眾發送細胞廣播簡訊。這波劇烈對流天氣影響時間預計持續至下午5時32分，氣象署提醒警戒區內的居民與遊客，務必防範短延時強降雨、9級以上的強陣風及密集的閃電落雷。
童年回憶又少一個！《爆爆王》宣布8月關服停運，暖心感謝玩家20年陪伴
對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆...
香港籃球教練體罰親歷者：「全部人都覺得不妥，但你又可以怎麼樣？」
日前有網絡影片顯示，一名籃球教練抓着學生的手掌摑其面部，圍觀學生和助教均無阻止，引發討論。事實上，香港早已立法禁止老師體罰學生。但在競技運動上，是怎樣的權力架構和空間，仍然默許體罰存在？
雨彈狂灌南部「曾文水庫卻沒喝飽？」 內行曝：一次蓄滿很可怕
這週梅雨鋒面報到，各地出現明顯雨勢，原本拉警報的水情也得到舒緩，根據水利署統計，這波降雨為全台水庫進帳3.9億噸。但有網友好奇，為什麼南部大雨，卻沒有讓水庫滿起來？文章曝光掀起討論，不少人指出，「曾文水庫一次裝滿很可怕好嗎？」
黃仁勳曝徵才關鍵！親揭「最重視條件」 網友炸鍋：無情點出殘酷現實
科技巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前旋風訪韓，登上知名韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首度合體「國民MC」劉在錫。黃仁勳在節目中大方公開私房用人哲學，直言比起「聰明的人」，自己更看重員工的某種人格特質，並直言：「智力現在就像商品一樣。」節目播出後，隨即有網友在PTT上以該主題為題詢問網友看法，引起熱烈討論。(記者唐家興)
申請入學放榜 11校「醫學系缺額137」創5年新高
【高沛生／綜合報導】115學年大學申請入學統一分發結果今天公告，整體共有5萬450個名額（不含外加名額），7萬8280人報名，4萬4082人獲分發，分發錄取率56.31%，缺額7823個，其中11校醫學系提供597個名額，最後分發460人，出現137個缺額，創近5年新高；7校牙醫系提供200個名額，165人獲分發，也出現35個缺額，引發外界關注。
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
開冷氣又吹電風扇更省電？台電解答了：位置放對成神隊友
夏天吹冷氣如何省電引發熱議，台電建議將冷氣設定在26至28度並搭配電風扇，每調高1度可省電6%。電風扇能加速室內空氣循環與降溫，減少壓縮機運轉時間。此外，應定期清洗濾網並確保出風口通暢，避免阻礙冷房效果。針對夜間睡眠，台電推薦使用「舒眠」功能，讓溫度隨時間自動調升2至3度，不僅能防止半夜冷醒，更能達到節能省電的目的，是夏日省荷包的關鍵技巧。
不怕股市跌！華爾街作家曝光25個改善財務原則 第25招變有錢最簡單
AI熱潮帶動台灣AI供應鏈與ETF投資風潮，沒想到卻在2026年6月8日迎來「黑色星期一」，台股盤中震盪2694點，最終收在43502.78點。市場劇烈波動之際，華爾街財經作家喬納森．克雷蒙在《會想的人先有錢》曝光25個理財原則，提醒投資人：致富靠的不是猜股價或追明牌，而是時間、紀律與正確觀念。快把這份致富清單貼在冰箱上，每天提醒自己。